Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kızılcahamam'daki bir otelde düzenlenen "İngilizce Dersi Öğretim Programı Eğitici Eğitimi" programına katıldı.

Bakan Tekin, yabancı dil eğitimiyle ilgili kamuoyunda eleştirilerin bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'de zorunlu eğitim içerisinde yabancı dile, OECD ortalamasının yaklaşık 2 katına yakın zaman ayrıldığını belirten Tekin, "Zamanla ilgili problemimiz yok. Peki, öğretmen mi yetersiz? Öğretmenlerimizle ilgili de problem yok. Peki, materyal mi eksik? Materyalde de sorunumuz yok." dedi.

Öğrencilere İngilizce öğretilirken nasıl öğretileceğine dair programlarda bir sorun olduğunun altını çizen Tekin, şunları kaydetti:

"Problem ne öğretmenimizde ne materyalimizde ne de ayırdığımız zamanda. Çocuklara ne öğreteceğimizle ilgili bir sorunumuz var. Öğrettiğimiz şey şu, yıllarca bir sürü sınava girdik. Her sınavda ortalama bir İngiliz vatandaşının bilmediği gramatik kuralları çocuklara test sınavlarında sorduk. Bu şekilde dil öğrettiğimizi varsaydık, bir, bu mantığı değiştirmemiz lazım. İkincisi ölçme değerlendirmeyle ilgili bir sorunumuz var. Bunları ben kendi tespitlerim olarak söylemiyorum. Müsteşarken nerede hata yapıyoruz sorusunu bilim insanlarına bir araştırma konusu haline dönüştürdük. Oradaki verileri ben biraz daha basitleştirerek sizlerle paylaşıyorum. Biz çocuklarımıza yaptığımız test sınavında o kadar detay ve gündelik hayattan uzak bir ölçme değerlendirme sistemi uyguluyoruz ki çocuklarımız İngilizceden ya da herhangi bir yabancı dili öğrenmekten imtina ediyorlar, korkuyorlar."