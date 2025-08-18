Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki devir teslim töreninin ardından Genelkurmay Başkanlığı'ndaki devir teslim törenine iştirak etti. Törende, 2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda emekli olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devretti. Törende, Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görevi devralan Orgeneral Metin Tokel de yer aldı" denildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim töreni



