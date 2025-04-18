Bağırsak Kanserinin Başlıca Nedeni Olabilir
Kolon kanseri vakalarında gençler arasında ciddi artış gözlemleniyor.
-
Sağlık uzmanları, işlenmiş etin kolon kanserine yol açabileceğini gösteren araştırmalar doğrultusunda, doktorlara önemli bir çağrıda bulundu. Uzmanlar, hastaların pastırma, sosis ve benzeri işlenmiş et ürünlerinden uzak durmaları konusunda hekimlerin daha net uyarılarda bulunması gerektiğini söylüyor. Araştırmalar, son 30 yılda genç yaşta kolon kanseri teşhislerinin dünya genelinde yüzde 80 oranında arttığını ortaya koydu. Bilim insanları bu artışın nedenleri arasında çevresel kirlilik, obezite ve içme suyundaki mikroplastikler gibi faktörleri gösterse de, asıl odak işlenmiş et tüketimine çevrilmiş durumda.
-
?DOKTORLAR BU RİSKİ GÖZ ARDI ETMEMELİ? New York Üniversitesi?ne (NYU) bağlı Langone Health?te görev yapan kanser uzmanları, genç nesillerin işlenmiş et tüketiminin sağlık camiası tarafından yeterince dikkate alınmadığını belirtiyor. Kanser araştırmacısı Dr. Peter S. Liang, Medscape Medical News?e yaptığı açıklamada, ?Hastalarıma yaşam tarzı ve diyetle ilgili risk faktörlerini, özellikle işlenmiş etleri düzenli olarak danışmanlık kapsamında anlatıyorum. Ancak pratikte bu uyarıların ne kadar yaygın yapıldığından emin değilim? dedi. Dr. Liang, doktorların toplum sağlığına yön verme gücüne dikkat çekerek, ?Hekimlerin önerileri, koruyucu sağlıkta en güçlü motivasyon kaynaklarından biridir? ifadelerini kullandı.
-
İŞLENMİŞ ET, SİGARA KADAR TEHLİKELİ Dünya Sağlık Örgütü (WHO), işlenmiş eti sigara ve alkolle aynı risk grubuna koyarak, birinci sınıf kanserojen olarak sınıflandırıyor. Ancak uzmanlara göre bu bilgiye rağmen işlenmiş et tüketimi hala yaygın ve çoğu zaman göz ardı ediliyor. Profesör Ulrike Peters ise, araştırmaların etle ilişkili üç ana kimyasalın bağırsak kanseri riskini artırdığını gösterdiğini açıkladı. Bunlar arasında: Hem demiri (bağırsaklara zarar verebiliyor), Yüksek sıcaklıkta pişirme sonucu oluşan nitratlar ve aminler yer alıyor. Nitratlar, doğrudan kanserojen olmasalar da bağırsakta başka bileşiklere dönüşerek tümör oluşumuna neden olabiliyor.
-
İNGİLTERE'DE RİSK BÜYÜYOR İngiltere?de yapılan geniş kapsamlı araştırmalarda, düzenli olarak işlenmiş et tüketen kişilerin kolon kanserine yakalanma riskinin %40 oranında daha yüksek olduğu belirlendi. 2025 yılına ait başka bir araştırma ise, kırmızı ve işlenmiş etin, alkol dışında kolon kanseriyle doğrudan bağlantılı tek beslenme faktörü olduğunu ortaya koydu.
-
İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), günlük işlenmiş et tüketimini 70 gram ile sınırlandırılmasını önerirken, Dünya Kanser Araştırma Fonu ve Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü ise hiç tüketilmemesi ya da minimum düzeyde alınması gerektiğini vurguluyor.
-
Bağırsak kanseri İngiltere?de her yıl yaklaşık 17.000 ölüme neden oluyor. 2040?a kadar bu sayının yıllık 2.500 artabileceği tahmin ediliyor. İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu?nun 2024 yılında yayımladığı bir analizde, 50 ülke arasında 2017?ye kadar geçen on yılda genç yaşta bağırsak kanseri oranlarının en hızlı arttığı dördüncü ülkenin İngiltere olduğu belirtildi. Yıllık %3,6?lık artış oranı, Avrupa?daki diğer tüm ülkeleri geride bırakıyor.