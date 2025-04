Bağırsak Kanserinin Başlıca Nedeni Olabilir

İŞLENMİŞ ET, SİGARA KADAR TEHLİKELİ Dünya Sağlık Örgütü (WHO), işlenmiş eti sigara ve alkolle aynı risk grubuna koyarak, birinci sınıf kanserojen olarak sınıflandırıyor. Ancak uzmanlara göre bu bilgiye rağmen işlenmiş et tüketimi hala yaygın ve çoğu zaman göz ardı ediliyor. Profesör Ulrike Peters ise, araştırmaların etle ilişkili üç ana kimyasalın bağırsak kanseri riskini artırdığını gösterdiğini açıkladı. Bunlar arasında: Hem demiri (bağırsaklara zarar verebiliyor), Yüksek sıcaklıkta pişirme sonucu oluşan nitratlar ve aminler yer alıyor. Nitratlar, doğrudan kanserojen olmasalar da bağırsakta başka bileşiklere dönüşerek tümör oluşumuna neden olabiliyor.