8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
Karayollarında Hız Sınırı ve İşaretleme Düzenlemesi Genelgesi
16 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecek
Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız
Epözdemir soruşturmasında savcılar yeni isimlerin peşinde
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak
Ebru Gündeş Yeni Görüntüsü İle Olay Oldu!

  1. Ebru Gündeş son fotoğrafı ile sosyal medyada çok konuşuldu. Şarkıcının kalın kaşları görenleri şaşırttı.

  2. Ebru Gündeş sadece şarkılarıyla değil, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

  3. Gündeş'in önceki gün Instagram hesabından "Ebru sahneye hazırım fotosu çeker:) Halbuki iki saat vardır daha" notuyla paylaştığı fotoğraf gündem oldu.

  4. 50 yaşındaki şarkıcının yüzünü gösterdiği fotoğrafta kalın ve yukarı taranmış kaşları dikkat çekti.

  5. İp gibi kaşlarıyla hafızalara yerleşen Ebru Gündeş'e takipçileri "Kaşlar çok kötü" diye yazdı.

  6. 90'lı yıllardan itibaren adeta imzası haline gelen, kusursuz şekilde alınmış ve belirgin kemerli kaşları, Ebru Gündeş'i dönemin diğer şarkıcılarından ayıran en çarpıcı detaylardan biriydi. Gündeş, o yıllarda moda olan ince kaş akımının resmen öncüsüydü.

16 Ağustos 2025