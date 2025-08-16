Ebru Gündeş Yeni Görüntüsü İle Olay Oldu!

90'lı yıllardan itibaren adeta imzası haline gelen, kusursuz şekilde alınmış ve belirgin kemerli kaşları, Ebru Gündeş'i dönemin diğer şarkıcılarından ayıran en çarpıcı detaylardan biriydi. Gündeş, o yıllarda moda olan ince kaş akımının resmen öncüsüydü.