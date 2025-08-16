Tarım Ve Orman Bakanlığı, Taklit Ve Tağşiş Listesini Güncelledi
Aynı markada ikinci kez domuz eti skandalı... Bu kez sucukta çıktı
-
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları bir kez daha kamuoyuyla paylaştı.
-
31 Temmuz?da açıklanan önceki listede salamında domuz eti bulunan zincir marketlerde de satılan ünlü markanın bu kez sucuğunda domuz eti olduğu tespit edildi.
Bakanlığın 14 Ağustos 2025?te duyurduğu listeye göre uygunsuz bulunan markalar ve ürünler şöyle
-
-
-
-
-
16 Ağustos 2025