Ana sayfaHaberler Magazin

Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda

Kartal'da fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız'ın tedavisi sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 22:23, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 22:52
Yazdır
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu İbrahim Yıldız, önceki gün Orta Mahalle Nur Sokak'ta fırtına sebebiyle yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak isterken devrilen ağacın altında kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle ağacın altından çıkarılan 27 yaşındaki oyuncuya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı.

Ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilen Yıldız'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Yıldız, Muhteşem Yüzyıl, Duy Beni, Bir Zamanlar Kıbrıs, Kuzey Yıldızı, Tek Yürek ve Tombala dizileri ile 2018 yılında gösterime giren savaş ve aksiyon filmi Keşif'te rol almıştı.

Yıldız, 2019'da sahnelenen Miletos Güzeli ile 2020'daki Ezop adlı tiyatro oyunlarının kadrosunda yer bulmuştu.

