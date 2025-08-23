Nazlı Sabancı kızının masal gibi odasını paylaştı...

Nazlı Sabancı ile evli olan ve ondan iki yaşında bir kızı bulunan Hacı Sabancı'nın, mahkemenin verdiği bu karardan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. Hacı Sabancı sessizliğini korurken annesi Arzu Sabancı'nın duruma el koyduğu iddia edildi.