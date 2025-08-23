Nazlı Sabancı Kızının Masal Gibi Odasını Paylaştı...
Nazlı Sabancı kızının masal gibi odasını paylaştı...
Bursalı Nazlı Kayı, Türkiye'nin en zengin ailesine gelin gitti. 2021 yılında Ömer-Arzu Sabancı çiftinin oğlu Hacı Sabancı ile evlendi. O günden itibaren magazin gündeminden düşmedi... Hacı Sabancı'nın evlilik dışı doğan oğlu Uzay'ı öğrenince şok geçirdi.
Boşanmanın eşiğine geldiği konuşulan Sabancı çifti geçen günlerde ise 2 yaşına basan kızları Arzu Alara için bir organizasyon düzenledi.
Doğum günü kutlamasından kareleri Instagram'da paylaşan Nazlı Sabancı şimdi de kızının pespembe yeni oyun odasını takpçilerine gösterdi.
Adeta bir masal evi gibi görünen odada yok yoktu...
Arzu Sabancı'nın, önceki ay mahkeme kararı ile Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden olduğu ortaya çıkan 4 yaşındaki oğlu Uzay için harekete geçtiği iddia edilmişti.
Nazlı Sabancı ile evli olan ve ondan iki yaşında bir kızı bulunan Hacı Sabancı'nın, mahkemenin verdiği bu karardan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. Hacı Sabancı sessizliğini korurken annesi Arzu Sabancı'nın duruma el koyduğu iddia edildi.
