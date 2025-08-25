Çarpıntı Dizisinin Hülya'sı Deniz Çakır'dan Set Pozu
Star TV'nin merakla beklenen dizisi Çarpıntı'da Hülya karakterini canlandıran Deniz Çakır, set pozunu takipçileriyle paylaştı.
-
Yeni sezonun merakla beklenen dizilerinden biri olan Çarpıntı için hazırlıkları sürüyor.
-
ÇEKİMLER SÜRÜYOR Başrollerini Sibel Taşçıoğlu, Lizge Cömert, Kerem Bürsin ve Deniz Çakır'ın paylaştığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.
-
Hayata tutunma mücadelesi, kesişen hayatlar ve sırlarla dolu bir aileyle izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaracak Çarpıntı; bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde hiç umulmadık bağları ve buradan filizlenen aşkları ekrana taşıyacak.
-
Dizide 3 çocuğu Aslı, Sezin ve Murat?ı babasız büyüten güzel bir kadın olan Hülya'yı canlandıracak Deniz Çakır'dan set pozu geldi.
-
Uzun bir aradan sonra Çarpıntı ile ekranlara dönecek olan Çakır, karavanı önünde verdiği pozu "Set" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
-
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu, Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice?nin senaryosunu kaleme aldığı Çarpıntı dizisi çok yakında Star'da...