FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
Öğrencilerin hazırladığı 'Haberimiz Olsun' bültenleri yayına başladı
En düşük emekli aylığı netleşti: Gözler TBMM'de!
Zamlı burs ve kredilerin ödenme tarihi belli oldu
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
İçişleri merkez ve taşra teşkilatına 'uzman yardımcıları' alıyor
49 ayın en düşük enflasyonu borsayı coşturdu: Tarihi kapanış geldi!
Özel okul zam oranları belli oldu
Yargıtay'dan boşanmada emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
Mahkemeye belge göndermeyene ceza

Adalet Bakanlığı, mahkemelerde yaşanan gecikmelerin önüne geçmek için harekete geçti. Kurumlara cevap için süre sınırı getirilecek, süresinde gönderilmeyen belgeler için cezai yaptırım olacak.

Haber Giriş : 06 Ocak 2026 07:29, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 07:30
Mahkemeye belge göndermeyene ceza

Mahkemeler tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan yazılı olarak istenen bilgi ve belgelere süresinde cevap verilmemesi durumunda yeni cezai yaptırımlar uygulanacak. Yargılamaların hızlandırılması maksadıyla getirilecek bu tedbir için önümüzdeki günlerde mevzuat değişikliği yapılacak.

Türkiye'de en çok tartışma konusu olan uzun yargılama süreçleriyle ilgili birçok adım atılmasına ve hedef süre uygulamasının hayata geçirilmesine rağmen, dava süreçlerinin uzamasının önüne geçilemiyor. Önümüzdeki süreçte hakim savcı sayısının artırılması, yapay zeka uygulamaları ve tebligat sisteminde yapılacak değişikliklerle yargılama sürelerinin kısaltılması yönünde yeni adımlar atılması planlanıyor. Bunun yanı sıra mahkemelerin maddi gerçeği ortaya çıkarmak için dava konusu ile ilgili bilgi ve belgelere ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması için de mevzuat değişikliğine gidilmesi hedefleniyor.

GECİKME LÜKSÜ SONA ERİYOR

Adalet Bakanlığı kaynakları, "Mahkeme bir kuruma yazı yazıyor. O cevaba göre maddi gerçek ortaya çıkacak. Ama bu yazı ya dikkate alınmıyor ya da cevap verme süresi uzuyor. Bu durum yargılama süreçlerini uzattığı gibi maddi gerçeğin ortaya çıkmasını da engelliyor. Şu anda zaten mahkemeler cevap gelmezse ilgili kurumu uyarıyor ve suç duyurusunda bulunulacağını bildiriyor. Ama pratikte bu yol işlemiyor. Şimdi yeni yapılacak düzenleme ile örneğin duruşma tarihine kadar eğer cevap vermezse sorumlulara cezai yaptırım uygulanması düşünülüyor Bu konuda bir suç tanımı yapılacak ve karşılığındaki cezalar belirlenecek" açıklamasını yaptı.

EYLEM PLANI BELİRLENDİ

Adalet Bakanlığının Yargı Reformu Stratejisi'yle ilgili eylem planında da hukuk yargılamalarında mahkemelerin bilgi ve belge taleplerine yönelik ara kararların dava dışı taraflarca yerine getirilmemesinin yargısal süreçleri uzattığına dikkat çekiliyor. Bu durumdan kaynaklanan problemlerin ortadan kaldırılması için hukuk mahkemelerinin ara kararlarının dava dışı taraflarca kasıtlı olarak yerine getirilmemesinin ya da yerine getirilmesinin engellenmesinin cezai bir yaptırıma bağlanmasının sistemin işleyişine önemli bir katkı sağlayacağı belirtiliyor. 'Eylem Planı'nda, mahkeme tarafından yazılı olarak istenen bilgi ve belgelere süresinde cevap verilmemesi veya cevap verilmesinin engellenmesi halinde cezai yaptırımlar getirilmesine ilişkin düzenlemenin bu yıl içinde hayata geçirileceği ifade ediliyor.


