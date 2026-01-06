Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
Öğrencilerin hazırladığı 'Haberimiz Olsun' bültenleri yayına başladı
En düşük emekli aylığı netleşti: Gözler TBMM'de!
Zamlı burs ve kredilerin ödenme tarihi belli oldu
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
İçişleri merkez ve taşra teşkilatına 'uzman yardımcıları' alıyor
49 ayın en düşük enflasyonu borsayı coşturdu: Tarihi kapanış geldi!
Özel okul zam oranları belli oldu
Yargıtay'dan boşanmada emsal karar: Affettiysen kusur sayamazsın!
İş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!
EKK'dan 2026 mesajı: Enflasyonla mücadelede taviz yok
Öğrenci Gelişim Raporları Öğretmenlere Yük, Velilere Bilmece Olmaktan Çıkarılmalı
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil
Bahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Bakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı
Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Aileye Güvenli Yuva
Ekonomi büyüyor, Memur küçülüyor: '2026 için acil müdahale şart'
Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Dezenflasyon süreci güçleniyor
Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
2026-MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 6, 9 ve 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 123 futbolcunun cezasını onadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 07:23, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 07:26
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) tarafından bahis eyleminde bulundukları tespit edilen ve hak mahrumiyeti alan futbolcuların itiraz dilekçeleri Tahkim Kurulu tarafından incelendi. TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 123 futbolcunun cezalarının onandığı belirtildi.

Bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verildiği belirtildi.

Hak mahrumiyeti cezası onanan futbolcuların aldıkları cezalar şöyle:

6 AY HAK MAHRUMİYETİ

Cömert Kandemir, Çağan Kayra Erciyas, Çağlar Özel, Çayan Poshoroğlu, Efehan Kaptan, Emin Can Uysal, Emir Aydın, Emirhan Emir, Emre Karataş, Emre Oymak, Emre Sarıkaya, Enes Yiğit, Enver Arda Cırıkcı, Eray Pazar, Eren Taştan, Ergün Nazlı, Erhan Şentürk, Eyüp Can Temiz, Faruk Öcal, Fatih Üge, Fırat Aymak, Fırat Küçükgelmez, Furkan Aktan, Furkan Sakı, Halil Bağcı, Hamit Kargın, Hazar Daşcı, Hüseyin Elma, İlker Sayan, Mehmet Aygün, Mehmet Deveci, Mehmet Keskin, Mert Tibet Aydoğdu, Mertcan Akkaya, Metehan Görel, Metehan Mustafa Mollaoğlu, Muhammed Burak Çelik, Muhammed Burak Hatipoğlu, Muhammed Emin Ergin, Muhammed Emir Özbilen, Muhammed Öztürk, Musa Bulut, Mustafa Çeçenoğlu, Mustafa Emre Yalçınkaya, Mustafa Yerli, Recep Tayyip Ensar Danışmaz, Rıfat Bayhan, Ruhi Yıldız, Serhat Çam, Serhat Değer, Serhat Emirler, Taylan Özgün, Tolga Yakut, Vedat Yeşilkaya, Yakup Anıl Karadağ, Yiğit Can Guru, Yiğit Köse, Yusuf Talga

9 AY HAK MAHRUMİYETİ

Deniz Kodal, Efe Karaoğlu, Ender Gör, Enes Eren, Enes Tayfun, Ercan Çifci, Erhan Kaynar, Halil İbrahim Kaya, Halil Karataş, Hasan Türkyılmaz, İsmail Ozan Karabudak, Kadir Bakırtaş, Kıvanç Koral, Mahmut Emin Kabul, Mahsum Kartal, Mehmet Ablay, Mert Göze, Mert Ilıman, Miraç Fatih Değirmenci, Muhammed Avvuran, Muhammed Emin Yavaş, Muhammet Enes Şebelek, Mustafa Doğru, Mustafa Yiğit Turgut, Mücahit Çakır, Oğuzhan Şahin Uzun, Oğuzhan Yeşilyurt, Onat Kutay Kurt, Onur Civelek, Ömer Alper Tatlısu, Özgür Özata, Polat Güren, Talha Aydemir, Talha Enes Dege, Tuğay Adamcıl, Umut Can Kanber, Volkan Uluğ, Yusuf Bozkurt

12 AY HAK MAHRUMİYETİ

Emir Uzun, Emirhan Demir, Emirhan Korkmaz, Emre Yaşar, Erol Zöngür, Fatih Demirlek, Furkan Demir, Furkan Tütüncü, Furkan Yardım, Hamit Bayraktar, Hüseyin Yıldız, İbrahim Bağcı, Kerem Ersin, Mert Öztürk, Murat Akça, Onur Efe, Onur Paksoy, Osman Kerem Akyol, Ömer Faruk Yaylacı, Önder Selimoğlu, Sarp Tenim, Sezer Kahraman, Süleyman Kasap, Taşkın Kartal, Umut Dilek, Yıldıray Koçal, Yılmaz Coşkunçay

