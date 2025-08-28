Sahipsizler İkinci Sezona Geri Sayı
Setten ilk kare geldi
-
Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler dizisi, 18 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan 28'inci bölümüyle sezon finali yaptı.
-
ÇEKİMLER BAŞLADI İkinci sezonu büyük bir heyecanla beklenen Sahipsizler ekibi sete çıktı.
-
Yeni sezon setinden ilk kareyi dizinin yönetmeni Cem Karcı paylaştı.
-
SETİMİZ BAŞLADI" Sahipsizler'de Zeliha karakterine hayat veren Doğa Bayram ile poz veren Karcı, paylaşımına "Setimiz başladı" notunu düştü.
-
SEZON FİNALİNDE NELER OLDU? Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alan dizinin sezon finaline; Azize ve Devran'ın düğününde Cemo ve Devran'ın vurulması damga vurmuştu.
-
Senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı?dan oluşan senaryo grubunun kaleme aldığı Sahipsizler ikinci sezonuyla çok yakında Star'da...