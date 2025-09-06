Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
İstanbul güne yağışla uyandı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
KPSS maratonu yarın başlayacak
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
CHP İstanbul kayyum heyetinde ikinci ayrılık
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Hafta Sonu Yağmur Geliyor

  1. Hafta sonu yağışlı havayla birlikte yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarına kademeli olarak düşecek. Hava sıcaklıkları hafta sonu Ankara'da 30 ila 27, İstanbul'da 28 ila 29 ve İzmir'de ise 34 ila 35 derecelerde seyredecek.

  2. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Hafta sonunda özellikle kuzey ve iç bölgelerde gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi. Çelik, "Bölgesel olarak baktığımızda Marmara doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi genelinde hem cumartesi hem pazar günü aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz." dedi. Çelik, yağışların özellikle yarın Marmara'nın doğusunda, Kütahya ile Eskişehir ve Düzce çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olacağını belirtti.

  3. HAFTA SONU ANKARA VE İSTANBUL YAĞMURLU Çelik, Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade ederek, Ankara'daki en yüksek sıcaklıkların yarın 30, pazar günü 26 ve pazartesi günü ise 23 dereceye kadar düşeceğini bildirdi. İstanbul'da yarın ve pazartesi günleri kısa süreli de olsa yerel yağışların beklendiğini söyleyen Çelik, İstanbul'daki en yüksek sıcaklığın ise 27 ila 28 derece civarında seyredeceğini ifade etti.

  4. İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün için yağış beklenmediğini aktaran Çelik, en yüksek sıcaklıkların 32 ila 33 derecelerde olacağını kaydetti.

  5. MGM 7 GÜNLÜK RAPORU PAYLAŞTI Meteorolojinin 7 günlük tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları biraz azalarak mevsim normalleri civarına inecek.

  6. SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN UYARI Sakarya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü?nün son değerlendirmelerine göre şehir genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

6 Eylül 2025