Çin Askerleri Neden Gözlerini Kırpmıyor?
Disiplin mi korku mu?
ÇİN ASKERLERİNİN UYUMU DİKKAT ÇEKTİ Çin Pekin'de dev bir askeri geçit töreni düzenledi. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen askeri geçit töreninde, silah sistemleri kadar, Çin askerlerinin düzenli yürüyüşleri ve geçit törenindeki uyum dikkat çekti.
HİÇBİR ASKER GÖZÜNÜ KIRPMADI Törenler sırasında, dikkat çeken bir durum da, törene katılan yüzlerce asker ve subaydan hiçbirinin gözünü kırpmaması oldu.
Törene ilişkin kayıtlarda, gözünü kırpan asker ayrıntısı neredeyse hiç yok.
ÖZEL "GÖZ KIRPMAMA" EĞİTİMİ Tek bir noktaya bakan ve yüzlerinde ifade olmayan askerlerin, özel bir eğitim aldığı anlaşılıyor.
AYLAR SÜREN HAZIRLIK Çin'in dünyaya gövde gösterisi amacı taşıyan bu askeri geçit töreni için uzun aylardır hazırlandığı tahmin ediliyor.
AZ RASTLANAN EĞİTİM "Göz kırpmama" eğitimi az rastlanır bir durum. Çin ordusu, muhtemelen disiplinini göstermek için böyle bir yola başvurdu.
SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ Bu garip durum, sosyal medyada yorumlandı. Quara'da da yorumlar yapıldı. Sitede bir yorumcu, "Asker ve subayların geçit töreni sırasında göz kırpmamaları yönündeki talimat, askeri disiplini, birliği ve baskı altında soğukkanlılığı koruma becerisini sergilemeye yönelik daha kapsamlı bir çabanın parçasıdır." dedi
"GÖRSEL ŞÖLENİ ZENGİNLEŞTİRİYOR" Aynı yorumcu, Çin'in bu ilginç eğitiminin amacını, "Askerlerin aldıkları sıkı eğitimi yansıtır ve emirleri yerine getirme ve odaklanma becerilerini vurgular. Görsel etki yaratır. Kusursuz bir şekilde senkronize olmuş bir oluşumun görüntüsü, geçit töreninin görsel şölenini zenginleştirerek genel güç ve düzen izlenimine katkıda bulunur." sözleriyle anlattı.
"HALKIN ORDUYA GÜVENİNİ ARTIRIYOR" Kamuoyunun orduya dair bakışını şekillendirmeyi hedeflendiğini öne süren yorumcu, "Sembolizm olarak da, göz kırpmamak, sarsılmaz kararlılığı ve azmi sembolize edebilir ve ordunun ulusal gurur ve güvenlikteki rolünü pekiştirebilir. Kamuoyu Algısı: Bu tür gösteriler, halk arasında orduya olan güveni artırmayı ve silahlı kuvvetlerin yeteneklerini hem yerel hem de uluslararası izleyicilere sergilemeyi amaçlamaktadır." yorumunu yaptı.
BASINA KARŞI ÖNLEM Mİ? Aynı sitede bir başka yorumcu da, "Geçmişte birçok yabancı medya kuruluşu, bir Çinli askerin gözlerini kırptığı anı bekleyip kaydeder veya yayınlamak için bu tür fotoğraflar arardı. Dürüst olalım, birini pek de olumlu olmayan bir şekilde göstermek istiyorsanız, hedefiniz bu olmalıdır. " dedi ve Çin'in askerlerini güçsöz göstermek isteyenlere karşı önlem aldığını savundu.