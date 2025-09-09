Çin Askerleri Neden Gözlerini Kırpmıyor?

BASINA KARŞI ÖNLEM Mİ? Aynı sitede bir başka yorumcu da, "Geçmişte birçok yabancı medya kuruluşu, bir Çinli askerin gözlerini kırptığı anı bekleyip kaydeder veya yayınlamak için bu tür fotoğraflar arardı. Dürüst olalım, birini pek de olumlu olmayan bir şekilde göstermek istiyorsanız, hedefiniz bu olmalıdır. " dedi ve Çin'in askerlerini güçsöz göstermek isteyenlere karşı önlem aldığını savundu.