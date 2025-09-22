Mutlu Çiftlerin 5 Basit Alışkanlığı

5- BİREYSEL MUTLULUĞU GÖZ ARDI ETMEZLER Bir ilişki ya da evlilik içerisinde iki tarafın da bireysel olarak mutlu olması önemlidir. Çünkü bu tarz sağlıklı birlikteliklerde ilişki hayatınızı dolduracak tey şey değil, ona zenginlik katan bir detaydır.