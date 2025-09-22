Savunma verilerini sızdıran 4 gümrük çalışanı tutuklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
Gram altında tarihi rekor!
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile çalışmayı sürdüreceğiz
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak
AYM'den beyaz yakalı işçiler için kritik karar
Öğretmene Rotasyon Gerçeği
Öğretmene Rotasyon Gerçeği

Mutlu Çiftlerin 5 Basit Alışkanlığı

İlişkinizi uzun sürmesi ve mutluluğu korumak için bazı alışkanlıkları hayatınızın bir parçası haline getirmeniz gerekir.

  1. Romantik bir ilişkinin uzun sürmesi; iki tarafın mutluluğu kadar ortak çabaya da bağlıdır. İşte mutlu bir ilişki için yapabilceğiniz 5 şey...

  2. 1- GEÇMİŞİ DEĞİŞTİREMEYECEKLERİNİ BİLİRLER Geçmişte yaşananları sürekli sorgulamak bireyleri mutsuz hale getirir. Bu sebeple değişmeyeceğini bildiğiniz geçmişinizle barışmak ve yaşadıklarınızı tecrübe olarak görmek ilişkinize de zenginlik katacaktır.

  3. 2- DENGENİN BOZULMASINA ALDIRMAZLAR İlişkilerde her zaman iki taraf da aynı oranda katkı sağlamaz. Zaman zaman bu denge bozulabilir. İşte böyle dengesizlikler yaşandığında ilişkinizdeki huzuru korumak için doğru hamleler yapmak ya da yaşanan sıkıntıya çözüm üretmek sizi mutlu edecektir.

  4. 3- DÜRÜSTLÜĞE ÖNEM VERİRLER Bir ilişki ya da evlilik içerisinde her konuda dürüst olmak iki tarafın hem daha özgür hem de birbirlerine karşı daha saygılı olmasını sağlar.

  5. 4- PARTNERLERİNİ GÖRMEZDEN GELMEZLER İlişki içerisinde yaşanan sorunlarda bir tarafın partnerini önemsememesi, küçümsemesi ya da görmezden gelmesi uzun vadede ilişkiye zarar verir. Bu sebeple duygusal olarak yaşanan bir sıkıntıda konuşmak, problemi çözmeye çalışmak sağlık bir ilişkide olduğunuzu gösterir.

  6. 5- BİREYSEL MUTLULUĞU GÖZ ARDI ETMEZLER Bir ilişki ya da evlilik içerisinde iki tarafın da bireysel olarak mutlu olması önemlidir. Çünkü bu tarz sağlıklı birlikteliklerde ilişki hayatınızı dolduracak tey şey değil, ona zenginlik katan bir detaydır.

22 Eylül 2025