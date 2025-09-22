Green Card Başvuru Takvimi Belli Oldu Mu?

Savunma verilerini sızdıran 4 gümrük çalışanı tutuklandı
Savunma verilerini sızdıran 4 gümrük çalışanı tutuklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
Gram altında tarihi rekor!
Gram altında tarihi rekor!
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile çalışmayı sürdüreceğiz
Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile çalışmayı sürdüreceğiz
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak
Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak
AYM'den beyaz yakalı işçiler için kritik karar
AYM'den beyaz yakalı işçiler için kritik karar
Öğretmene Rotasyon Gerçeği
Öğretmene Rotasyon Gerçeği

Green Card Başvuru Takvimi Belli Oldu Mu?

Gözler yeni dönem Green Card başvurularında

  1. Amerika Birleşik Devletleri?nde sürekli oturum ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (Çeşitlilik Vizesi) Programı, her yıl dünya genelinde yoğun ilgi görüyor. Türkiye?nin de aralarında bulunduğu birçok ülke vatandaşının katılımına açık olan bu programa başvurular online olarak alınıyor.

    Amerika Birleşik Devletleri?nde sürekli oturum ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (Çeşitlilik Vizesi) Programı, her yıl dünya genelinde yoğun ilgi görüyor. Türkiye?nin de aralarında bulunduğu birçok ülke vatandaşının katılımına açık olan bu programa başvurular online olarak alınıyor.

  2. GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN? Green Card Çekilişi kayıt dönemi her yıl ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından belirleniyor. Kural olarak resmi Green Card başvuruları sonbaharda, yani ekim başı ile kasım başı arasında yapılmaktadır. Bu yılın Green Card Çekilişi DV-2027 için kayıtların 1 Ekim ? 4 Kasım 2025 tarihleri arasında sürmesi bekleniyor. Green Card başvuruları, ABD Dışişleri Bakanlığı?nın resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi yapılabileceği gibi, uzmanlaşmış bir Green Card ajansı aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.

    GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN? Green Card Çekilişi kayıt dönemi her yıl ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından belirleniyor. Kural olarak resmi Green Card başvuruları sonbaharda, yani ekim başı ile kasım başı arasında yapılmaktadır. Bu yılın Green Card Çekilişi DV-2027 için kayıtların 1 Ekim ? 4 Kasım 2025 tarihleri arasında sürmesi bekleniyor. Green Card başvuruları, ABD Dışişleri Bakanlığı?nın resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi yapılabileceği gibi, uzmanlaşmış bir Green Card ajansı aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.

  3. Bu arada, DV "Diversity Visa" (Çeşitlilik Vizesi) ifadesinin kısaltmasıdır. Programdaki 2027 ibaresi ise 1 Ekim 2026?da başlayıp 30 Eylül 2027?de sona erecek olan ABD mali yılına karşılık gelmektedir. Bu dönem aynı zamanda kazananların Green Card?larını aldığı süreci de ifade eder.

    Bu arada, DV "Diversity Visa" (Çeşitlilik Vizesi) ifadesinin kısaltmasıdır. Programdaki 2027 ibaresi ise 1 Ekim 2026?da başlayıp 30 Eylül 2027?de sona erecek olan ABD mali yılına karşılık gelmektedir. Bu dönem aynı zamanda kazananların Green Card?larını aldığı süreci de ifade eder.

  4. ÇEKİLİŞ NE ZAMAN YAPILIR? Green Card kazananlarının çekilişi ABD makamlarınca genellikle ertesi yılın bahar aylarında yapılmaktadır. Kesin tarih, kayıt dönemine paralel olarak her yıl ayrı ayrı belirlenmektedir.

    ÇEKİLİŞ NE ZAMAN YAPILIR? Green Card kazananlarının çekilişi ABD makamlarınca genellikle ertesi yılın bahar aylarında yapılmaktadır. Kesin tarih, kayıt dönemine paralel olarak her yıl ayrı ayrı belirlenmektedir.

22 Eylül 2025