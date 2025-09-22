Green Card Başvuru Takvimi Belli Oldu Mu?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN? Green Card Çekilişi kayıt dönemi her yıl ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından belirleniyor. Kural olarak resmi Green Card başvuruları sonbaharda, yani ekim başı ile kasım başı arasında yapılmaktadır. Bu yılın Green Card Çekilişi DV-2027 için kayıtların 1 Ekim ? 4 Kasım 2025 tarihleri arasında sürmesi bekleniyor. Green Card başvuruları, ABD Dışişleri Bakanlığı?nın resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi yapılabileceği gibi, uzmanlaşmış bir Green Card ajansı aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.