Green Card Başvuru Takvimi Belli Oldu Mu?
Gözler yeni dönem Green Card başvurularında
Amerika Birleşik Devletleri?nde sürekli oturum ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (Çeşitlilik Vizesi) Programı, her yıl dünya genelinde yoğun ilgi görüyor. Türkiye?nin de aralarında bulunduğu birçok ülke vatandaşının katılımına açık olan bu programa başvurular online olarak alınıyor.
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN? Green Card Çekilişi kayıt dönemi her yıl ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından belirleniyor. Kural olarak resmi Green Card başvuruları sonbaharda, yani ekim başı ile kasım başı arasında yapılmaktadır. Bu yılın Green Card Çekilişi DV-2027 için kayıtların 1 Ekim ? 4 Kasım 2025 tarihleri arasında sürmesi bekleniyor. Green Card başvuruları, ABD Dışişleri Bakanlığı?nın resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi yapılabileceği gibi, uzmanlaşmış bir Green Card ajansı aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.
Bu arada, DV "Diversity Visa" (Çeşitlilik Vizesi) ifadesinin kısaltmasıdır. Programdaki 2027 ibaresi ise 1 Ekim 2026?da başlayıp 30 Eylül 2027?de sona erecek olan ABD mali yılına karşılık gelmektedir. Bu dönem aynı zamanda kazananların Green Card?larını aldığı süreci de ifade eder.
ÇEKİLİŞ NE ZAMAN YAPILIR? Green Card kazananlarının çekilişi ABD makamlarınca genellikle ertesi yılın bahar aylarında yapılmaktadır. Kesin tarih, kayıt dönemine paralel olarak her yıl ayrı ayrı belirlenmektedir.