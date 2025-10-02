Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Ünlü Bebek Markasının Ürünlerine Toplatma Kararı!

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünleri ifşalamaya devam ediyor.

  Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünleri ifşalamaya devam ediyor. Son olarak ünlü bir bebek giyim markasına ait peluş çanta, güvenli olmadığı gerekçesiyle piyasadan toplatıldı.

    Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünleri ifşalamaya devam ediyor. Son olarak ünlü bir bebek giyim markasına ait peluş çanta, güvenli olmadığı gerekçesiyle piyasadan toplatıldı.

  Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla yaptığı denetimlerde, yönetmeliğe aykırı ve sağlığı tehdit edebilecek ürünleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

    Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla yaptığı denetimlerde, yönetmeliğe aykırı ve sağlığı tehdit edebilecek ürünleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

  Bu kapsamda birçok markanın ürünü mercek altına alınırken, güvenli olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar veriliyor.

    Bu kapsamda birçok markanın ürünü mercek altına alınırken, güvenli olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar veriliyor.

  Son olarak denetimlere takılan ürün ise bir bebek giyim markasına ait peluş çanta oldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu çantanın çocuk sağlığı açısından risk taşıdığı ve gerekli güvenlik kriterlerini karşılamadığı belirtildi.

    Son olarak denetimlere takılan ürün ise bir bebek giyim markasına ait peluş çanta oldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu çantanın çocuk sağlığı açısından risk taşıdığı ve gerekli güvenlik kriterlerini karşılamadığı belirtildi.

  HELLO BABY MARKALI ÇANTA TOPLATILIYOR Son olarak ise Ebebek firmasına ait Hello Baby markalı çocuk peluş çantasının piyasadan toplatılıp piyasa arzının yasaklanmasına karar verildi. Ürünün toplatılmasının gerekçesi olarak ise, "Boğulma (Ağız Ve Burunun Dışından Solunum Yolunun Tıkanması)" ifadeleri kullanıldı.

    HELLO BABY MARKALI ÇANTA TOPLATILIYOR Son olarak ise Ebebek firmasına ait Hello Baby markalı çocuk peluş çantasının piyasadan toplatılıp piyasa arzının yasaklanmasına karar verildi. Ürünün toplatılmasının gerekçesi olarak ise, "Boğulma (Ağız Ve Burunun Dışından Solunum Yolunun Tıkanması)" ifadeleri kullanıldı.

  Bakanlık güvensizlik nedeni olarak şu ifadeleri kullandı: "Oyuncak Güvenliği -Mekanik Ve Fiziksel Özellikler (Ts En 71-1) Kapsamında Yapılan Testler Sonucunda, Küçük Parça Oluştuğundan 3 Yaş Altı Çocuklar İçin Boğulma Tehlikesi İçermektedir."

    Bakanlık güvensizlik nedeni olarak şu ifadeleri kullandı: "Oyuncak Güvenliği -Mekanik Ve Fiziksel Özellikler (Ts En 71-1) Kapsamında Yapılan Testler Sonucunda, Küçük Parça Oluştuğundan 3 Yaş Altı Çocuklar İçin Boğulma Tehlikesi İçermektedir."

  Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi?nde ilan etmeye devam ediyor. İşte Bakanlığın yeni paylaştığı liste...

    Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi?nde ilan etmeye devam ediyor. İşte Bakanlığın yeni paylaştığı liste...

  Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık; giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriğinin sağlıksız olduğunu tespit etti. İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.

    Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık; giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriğinin sağlıksız olduğunu tespit etti. İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.

