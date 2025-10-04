Hüsnü Çoban Öldü Mü?

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!
Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Müzakerelere hazırız
Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Müzakerelere hazırız
YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi
YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi
Türkiye, İsrail'deki vatandaşlarını özel bir uçakla alacak
Türkiye, İsrail'deki vatandaşlarını özel bir uçakla alacak
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!
TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı

Hüsnü Çoban Öldü Mü?

Özgür Ozan'dan ayrılık iddialarını güçlendiren paylaşım

  1. Arka Sokaklar?ın uzun soluklu hikayesinde Hüsnü Çoban karakteri daha önce defalarca ölümle burun buruna gelmiş, ancak her defasında mucizevi şekilde hayatta kalmayı başarmıştı. Ancak dizinin 20.sezonunda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

    Arka Sokaklar?ın uzun soluklu hikayesinde Hüsnü Çoban karakteri daha önce defalarca ölümle burun buruna gelmiş, ancak her defasında mucizevi şekilde hayatta kalmayı başarmıştı. Ancak dizinin 20.sezonunda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

  2. AYRILIK İDDİALARINI GÜÇLENDİREN PAYLAŞIM Hüsnü?yü canlandıran Özgür Ozan?ın sosyal medya hesabındaki paylaşımlar, hayranları arasında iki farklı yoruma yol açtı. Siyah-beyaz filtreyle paylaştığı bir fotoğraf "anma havası" taşıyordu ve kimi izleyiciler buna karakterin ölümüne dair bir işaret olarak baktı.

    AYRILIK İDDİALARINI GÜÇLENDİREN PAYLAŞIM Hüsnü?yü canlandıran Özgür Ozan?ın sosyal medya hesabındaki paylaşımlar, hayranları arasında iki farklı yoruma yol açtı. Siyah-beyaz filtreyle paylaştığı bir fotoğraf "anma havası" taşıyordu ve kimi izleyiciler buna karakterin ölümüne dair bir işaret olarak baktı.

  3. ALİ'NİN SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA VURULDU Dizinin en sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), Ali?nin silahından çıkan kurşunla vuruldu. Arka Sokaklar'da son bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı. Yıllar önce hayatını kaybettiği sanılan Ali'nin aniden ortaya çıkması ve Hüsnü'ye silah doğrultarak ateş etmesi büyük bir şaşkınlık yarattı.

    ALİ'NİN SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA VURULDU Dizinin en sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), Ali?nin silahından çıkan kurşunla vuruldu. Arka Sokaklar'da son bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı. Yıllar önce hayatını kaybettiği sanılan Ali'nin aniden ortaya çıkması ve Hüsnü'ye silah doğrultarak ateş etmesi büyük bir şaşkınlık yarattı.

  4. Apar topar hastaneye kaldırılan Hüsnü Başkomiser için zamanla yarış başladı. Ameliyat sahnesinde doktorlar yoğun çaba harcasa da, kurşunlardan biri çıkarılamadı. Bu gelişme, karakterin geleceğine dair büyük bir belirsizlik yarattı.

    Apar topar hastaneye kaldırılan Hüsnü Başkomiser için zamanla yarış başladı. Ameliyat sahnesinde doktorlar yoğun çaba harcasa da, kurşunlardan biri çıkarılamadı. Bu gelişme, karakterin geleceğine dair büyük bir belirsizlik yarattı.

4 Ekim 2025