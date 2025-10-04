Hüsnü Çoban Öldü Mü?
Özgür Ozan'dan ayrılık iddialarını güçlendiren paylaşım
Arka Sokaklar?ın uzun soluklu hikayesinde Hüsnü Çoban karakteri daha önce defalarca ölümle burun buruna gelmiş, ancak her defasında mucizevi şekilde hayatta kalmayı başarmıştı. Ancak dizinin 20.sezonunda beklenmedik bir gelişme yaşandı.
AYRILIK İDDİALARINI GÜÇLENDİREN PAYLAŞIM Hüsnü?yü canlandıran Özgür Ozan?ın sosyal medya hesabındaki paylaşımlar, hayranları arasında iki farklı yoruma yol açtı. Siyah-beyaz filtreyle paylaştığı bir fotoğraf "anma havası" taşıyordu ve kimi izleyiciler buna karakterin ölümüne dair bir işaret olarak baktı.
ALİ'NİN SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA VURULDU Dizinin en sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), Ali?nin silahından çıkan kurşunla vuruldu. Arka Sokaklar'da son bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı. Yıllar önce hayatını kaybettiği sanılan Ali'nin aniden ortaya çıkması ve Hüsnü'ye silah doğrultarak ateş etmesi büyük bir şaşkınlık yarattı.
Apar topar hastaneye kaldırılan Hüsnü Başkomiser için zamanla yarış başladı. Ameliyat sahnesinde doktorlar yoğun çaba harcasa da, kurşunlardan biri çıkarılamadı. Bu gelişme, karakterin geleceğine dair büyük bir belirsizlik yarattı.