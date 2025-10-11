İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar'a: İyi Ki Doğdun Canım Benim
Hülya Avşar, bugün 62 yaşına bastı. Ünlü ismin yakın dostu İbrahim Tatlıses de Avşar kızının doğum gününü sosyal medyadan kutladı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hülya Avşar, 10 Ekim'de 62 yaşına bastı.
Avşar ile "Mavi Mavi", "Ayşem", "Hülya", "Aşıksın" gibi filmlerde birlikte rol alan İbrahim Tatlıses de yakın dostunun doğum gününü unutmadı.
Hülya Avşar ile seneler içinde çekilen fotoğraflarını derleyen Tatlıses, paylaşımına "İyi ki doğdun benim canım. İbo sana kurban olsun" ifadelerini not düştü.
Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden olan Hülya Avşar ile İbrahim Tatlıses'in dostluğu senelerdir sürüyor.
Her fırsatta Hülya Avşar'a övgüler yağdıran Tatlıses, ünlü sanatçının kendisini sürekli aradığını söylüyor.
