Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
İkinci el elektrikli araç tuzağı: Poliçedeki 'Uzun Menzilli' ibaresi tüketiciyi kandırıyor
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
Yıldız Tilbe'den Yeni Paylaşım: Yüzünün Hali Endişelendirdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, son fotoğrafıyla hayranlarını korkuttu. Yüzünde yara izleri olduğu görülen ünlü isme yorum yağdı.

  1. Delikanlım, Hastayım Sana, Haberi Olsun, Çabuk Olalım Aşkım gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe, gerek sosyal medya paylaşımları gerek açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

  2. Sık sık sosyal medyadan paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla sevenlerini endişelendirdi.

  YORUM YAĞDI

X hesabından bir fotoğraf yayınlayan Tilbe'nin yüzündeki yara izleri dikkat çekti.

Ünlü sanatçıya, hayranlarından "Cildinize ne oldu?", "Yüzünüzde yine yaralar çıkmış", "Ne oldu abla sana?" gibi yorumlar geldi.

    X hesabından bir fotoğraf yayınlayan Tilbe'nin yüzündeki yara izleri dikkat çekti.

    Ünlü sanatçıya, hayranlarından "Cildinize ne oldu?", "Yüzünüzde yine yaralar çıkmış", "Ne oldu abla sana?" gibi yorumlar geldi.

  YÜZÜNDE YANIKLAR OLUŞMUŞTU

Öte yandan Yıldız Tilbe, aylar önce de yaşadığı talihsiz bir kazayla gündem olmuştu.

Saçını boyadıktan sonra uyuyakalınca yüzünde yaralar oluşan 59 yaşındaki ünlü isim, "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı.

    Öte yandan Yıldız Tilbe, aylar önce de yaşadığı talihsiz bir kazayla gündem olmuştu.

    Saçını boyadıktan sonra uyuyakalınca yüzünde yaralar oluşan 59 yaşındaki ünlü isim, "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı.

  "UYUDUĞUM İÇİN DEĞİL, BOYA KÖTÜYMÜŞ?"

Tilbe, yaşadığı olayın perde arkasını da "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" sözleriyle anlatmıştı.

    Tilbe, yaşadığı olayın perde arkasını da "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" sözleriyle anlatmıştı.

11 Ekim 2025