Yıldız Tilbe'den Yeni Paylaşım: Yüzünün Hali Endişelendirdi
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, son fotoğrafıyla hayranlarını korkuttu. Yüzünde yara izleri olduğu görülen ünlü isme yorum yağdı.
-
Delikanlım, Hastayım Sana, Haberi Olsun, Çabuk Olalım Aşkım gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe, gerek sosyal medya paylaşımları gerek açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.
-
Sık sık sosyal medyadan paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla sevenlerini endişelendirdi.
-
YORUM YAĞDI
X hesabından bir fotoğraf yayınlayan Tilbe'nin yüzündeki yara izleri dikkat çekti.
Ünlü sanatçıya, hayranlarından "Cildinize ne oldu?", "Yüzünüzde yine yaralar çıkmış", "Ne oldu abla sana?" gibi yorumlar geldi.
-
YÜZÜNDE YANIKLAR OLUŞMUŞTU
Öte yandan Yıldız Tilbe, aylar önce de yaşadığı talihsiz bir kazayla gündem olmuştu.
Saçını boyadıktan sonra uyuyakalınca yüzünde yaralar oluşan 59 yaşındaki ünlü isim, "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı.
-
"UYUDUĞUM İÇİN DEĞİL, BOYA KÖTÜYMÜŞ?"
Tilbe, yaşadığı olayın perde arkasını da "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" sözleriyle anlatmıştı.