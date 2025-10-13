Kazanlar Yakıldı: Besin Değeri Çok Yüksek

Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, AA muhabirine, 2024 yılında tescillenen mezrone üzümünün marka değerinin arttığını söyledi.



Mezrone üzümünün lezzetiyle üst seviyede olduğunu dile getiren Öztaş, "Vatandaşlarımız bu üzümü sofralık olarak tüketmekte aynı zamanda geleneksel yöntemlerle yaptığı pekmez ve türevi ürünlerle de bu lezzeti daha da üst noktalara çıkarıyor." dedi.