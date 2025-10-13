AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MEB'in yeni okul kıyafeti düzenlemesi sahadan tam not aldı
O ilde eğitim seferberliği: 2 haftada 20 kız öğrenci okula döndürüldü
TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı
Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
1 Kilosu 450 Bin Lira: "Mucize Bitki" Çiçek Açtı

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safran çiçek açtı.

  1. Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede 14 köyde 45 çiftçi tarafından yaklaşık 105 dekar alanda üretiliyor.

  2. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi amaçlanan safranın çiçekleri toplanıyor.<br><br>Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı geçen yıl 450 bin liradan satıldı.

  "15 KASIM'A KADAR ÇİÇEKLENMEYE DEVAM EDER"

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 25 dekar alanda üretim yaptığını söyledi.

Havaların serinlediğine değinen Yılmaz, "Güzel yağmur yağdı. Safran çiçeklenmeye başladı. 15 Kasım'a kadar çiçeklenme devam eder. Her gün çiçek toplarız." dedi.

    Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 25 dekar alanda üretim yaptığını söyledi.

    Havaların serinlediğine değinen Yılmaz, "Güzel yağmur yağdı. Safran çiçeklenmeye başladı. 15 Kasım'a kadar çiçeklenme devam eder. Her gün çiçek toplarız." dedi.

  4. Yılmaz, tarlasının turizme açık olduğunu ve misafirlerin tarlada safran çiçeği toplayabildiğini anlatarak, köylerinin Safranbolu'nun en fazla safran üretilen köyü olduğunu ifade etti.

  5. Safran tarlalarının yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirten Yılmaz, her yıl yaklaşık 50 bin kişinin safran tarlalarını ziyaret etmeye geldiğini kaydetti.

13 Ekim 2025