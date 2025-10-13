Acısıyla Meşhur, Hasat Sona Erdi: Doğal Olarak Üretiliyor

Bu bölgede yoğun olarak ürettiğimiz Kayaca Biberinin en büyük özelliği acı olması. Çizmelik, kurutmalık ve turşu yapmak isteyenler bu bölgede Kayaca Biberini tercih ederler. Sezonda bir dönümden bir tona yakın biber hasadı yapıyoruz. Ürettiğimiz biberlerde genellikle Tavas ilçesine bağlı mahallelerde de satılıyor.