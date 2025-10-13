AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Acısıyla Meşhur, Hasat Sona Erdi: Doğal Olarak Üretiliyor

Denizli'nin Beyağaç ilçesine bağlı Yeniçeşme Mahallesi'nde üretilen meşhur 'Kayaca' biberinde hasat mevsimi sona erdi.

  1. Denizli'nin Beyağaç ilçesinde acı severler için kurutmalık veya turşuluk olarak üretilen meşhur Kayaca Biberinde hasat sona erdi.

  2. İlçeye bağlı Yeniçeşme Mahallesi'nde üç dönümlük arazide Kayaca Biberi üretimi yapan Ziraat Teknikeri Mevlüt Gündoğdu, tamamen doğal olarak üretimi yapılan biberin dekar başına bir tona kadar ürün verdiğini söyledi.

  3. Biber üretiminde tarlanın hazırlanmasının fidanların ata tohumundan üretilmesine kadar dikkat edilmesi gereken birçok faktörün bulunduğunu anlatan Gündoğdu, "Kayaca Biberinin tohumlarını şubat ayında ekeriz. Çıkan fidanları tüplere alıp mart ayında tarlaya dikimini yaparız. Mayıs ayında meşhur Kayaca Biberinin hasadı başlar. Hasat ekim başına kadar devam eder.

  4. Bu bölgede yoğun olarak ürettiğimiz Kayaca Biberinin en büyük özelliği acı olması. Çizmelik, kurutmalık ve turşu yapmak isteyenler bu bölgede Kayaca Biberini tercih ederler. Sezonda bir dönümden bir tona yakın biber hasadı yapıyoruz. Ürettiğimiz biberlerde genellikle Tavas ilçesine bağlı mahallelerde de satılıyor.

  5. Biberleri organik olarak üretiyoruz. Yani ilaç kullanmıyoruz. Biber fidanlarını dikmeden toprağı hayvan gübresi ile zenginleştiriyoruz. Çapasını da çok güzel yaparak biberlerin yanında yabancı otların yetişmesine izin vermiyoruz" dedi.

13 Ekim 2025