Temassız Ödemede "Bankanızı Arayın" Uyarısına Dikkat!

Banka ve kredi kartı kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı "Bankanızı arayın" uyarısı, alışveriş sırasında ödeme işlemini yarıda keserek vatandaşları şaşkına çevirdi. Özellikle temassız ödemelerde görülen bu uyarı, ilk bakışta teknik bir hata gibi görünse de, uzmanlara göre durum her zaman o kadar basit değil.