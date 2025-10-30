Hafıza İçin Muhteşem Besin
Haftada bir kez yemek bunamayı önlüyor
-
Yaklaşık 8 bin katılımcıyla yürütülen çalışmada, gönüllülerin yarısı hiç peynir tüketmezken, diğer yarısı haftada en az bir kez peynir yedi. Üç yıl süren takip sonunda, peynir tüketenlerde bunama görülme olasılığının, peynir yemeyenlere göre yüzde 24 daha düşük olduğu saptandı.
DailyMail'de yer alan habere göre; Araştırmada, peynir yiyen grubun yüzde 3,39'unda bunama gelişirken, peynir yemeyen grubun yüzde 4,45'inde hastalık görüldü.
-
Bilim insanları ayrıca meyve, sebze, et ve balık tüketimi gibi diğer beslenme alışkanlıklarını da dikkate aldı. Bu faktörler hesaba katıldığında, peynirin bunama riskini yüzde 21 oranında azalttığı belirlendi. Araştırmacılar, bu etkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ve peynirin koruyucu bir rol oynayabileceğini ifade etti.
Çalışmanın sonuçları Nutrients dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, "Bulgularımız, süt ürünlerinin bunamanın önlenmesinde destekleyici bir rol oynayabileceğini gösteren önceki kanıtlarla örtüşüyor" dedi.
-
EN ÇOK İŞLENMİŞ PEYNİR TÜKETİLİYOR
Katılımcılar arasında en yaygın olarak tüketilen peynir türü işlenmiş peynir oldu.
İşlenmiş peynir, süt ve emülgatörlerle hazırlanan; genellikle tek tek paketlenmiş dilimler veya sürülebilir krem peynirler olarak tanımlanıyor.
Bilim insanları, peynirin olası koruyucu etkisinin içerdiği besin profiliyle ilişkili olabileceğini belirtti. Peynir; protein, temel aminoasitler, K2 vitamini, antioksidanlar, peptitler ve probiyotikler açısından zengin bir gıda olarak öne çıkıyor.
Uzmanlara göre bu bileşenler, nöronların hasardan korunmasına yardımcı olan "nöronal bakım" sürecini destekliyor. K2 vitamini ise damar sağlığı ve kandaki kalsiyum dengesinin korunmasında rol oynuyor.
-
KALP SAĞLIĞI VE KALSİYUM DENGESİYLE BAĞLANTILI
Önceki araştırmalar, yüksek kolesterol ve kalp-damar hastalıklarının bunama riskini artırabileceğini göstermişti. Buna karşın, 2015 yılında yapılan bir başka çalışma K2 vitamininin kandaki kalsiyum miktarını düşürmeye yardımcı olabileceğini ve böylece bu tür hastalık risklerini azaltabileceğini ortaya koymuştu.
Benzer şekilde, antioksidanlar, peptitler ve probiyotiklerin de demans riskinin düşük olmasıyla bağlantılı olduğu biliniyor. Ancak araştırmacılar, kesin sonuçlara ulaşmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.
-
DEMANS VAKALARINDA ARTIŞ
Demans, İngiltere'de en yaygın ölüm nedeni konumunda. Ülkede 944 binden fazla kişinin hafıza kaybı ve bilişsel gerileme ile seyreden bu hastalıkla yaşadığı tahmin ediliyor. ABD'de ise bu sayının yaklaşık yedi milyon olduğu belirtiliyor.
Uzmanlar, erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Demans tedavi edilemese de erken dönemde uygulanan yöntemler belirtileri hafifletebiliyor ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabiliyor.
-
Alzheimer Derneği'nin analizine göre, demansın İngiltere'ye yıllık maliyeti 42 milyar sterlini buluyor. Bu rakamın, yaşlanan nüfus nedeniyle önümüzdeki 15 yıl içinde 90 milyar sterline çıkabileceği öngörülüyor.
Alzheimer's Research UK verilerine göre, 2022 yılında İngiltere'de demans nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 69 bin 178 olarak kaydedildi. Bu da hastalığı ülkenin en büyük ölüm nedeni haline getiriyor.