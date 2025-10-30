Hafıza İçin Muhteşem Besin

KALP SAĞLIĞI VE KALSİYUM DENGESİYLE BAĞLANTILI

Önceki araştırmalar, yüksek kolesterol ve kalp-damar hastalıklarının bunama riskini artırabileceğini göstermişti. Buna karşın, 2015 yılında yapılan bir başka çalışma K2 vitamininin kandaki kalsiyum miktarını düşürmeye yardımcı olabileceğini ve böylece bu tür hastalık risklerini azaltabileceğini ortaya koymuştu.



Benzer şekilde, antioksidanlar, peptitler ve probiyotiklerin de demans riskinin düşük olmasıyla bağlantılı olduğu biliniyor. Ancak araştırmacılar, kesin sonuçlara ulaşmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.