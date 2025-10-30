Hafıza İçin Muhteşem Besin

Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Erdoğan'dan 'bahis oynayan hakemler' iddiasına dair açıklama
Erdoğan'dan 'bahis oynayan hakemler' iddiasına dair açıklama
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor
'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir
MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Bir ihbarla başladı: Başsavcılık TFF'den hakemlerin kimlik bilgilerini istedi
Bir ihbarla başladı: Başsavcılık TFF'den hakemlerin kimlik bilgilerini istedi
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!

Hafıza İçin Muhteşem Besin

Haftada bir kez yemek bunamayı önlüyor

  1. Yaklaşık 8 bin katılımcıyla yürütülen çalışmada, gönüllülerin yarısı hiç peynir tüketmezken, diğer yarısı haftada en az bir kez peynir yedi. Üç yıl süren takip sonunda, peynir tüketenlerde bunama görülme olasılığının, peynir yemeyenlere göre yüzde 24 daha düşük olduğu saptandı.<br><br>DailyMail'de yer alan habere göre; Araştırmada, peynir yiyen grubun yüzde 3,39'unda bunama gelişirken, peynir yemeyen grubun yüzde 4,45'inde hastalık görüldü.

    Yaklaşık 8 bin katılımcıyla yürütülen çalışmada, gönüllülerin yarısı hiç peynir tüketmezken, diğer yarısı haftada en az bir kez peynir yedi. Üç yıl süren takip sonunda, peynir tüketenlerde bunama görülme olasılığının, peynir yemeyenlere göre yüzde 24 daha düşük olduğu saptandı.

    DailyMail'de yer alan habere göre; Araştırmada, peynir yiyen grubun yüzde 3,39'unda bunama gelişirken, peynir yemeyen grubun yüzde 4,45'inde hastalık görüldü.

  2. Bilim insanları ayrıca meyve, sebze, et ve balık tüketimi gibi diğer beslenme alışkanlıklarını da dikkate aldı. Bu faktörler hesaba katıldığında, peynirin bunama riskini yüzde 21 oranında azalttığı belirlendi. Araştırmacılar, bu etkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ve peynirin koruyucu bir rol oynayabileceğini ifade etti.<br><br>Çalışmanın sonuçları Nutrients dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, "Bulgularımız, süt ürünlerinin bunamanın önlenmesinde destekleyici bir rol oynayabileceğini gösteren önceki kanıtlarla örtüşüyor" dedi.

    Bilim insanları ayrıca meyve, sebze, et ve balık tüketimi gibi diğer beslenme alışkanlıklarını da dikkate aldı. Bu faktörler hesaba katıldığında, peynirin bunama riskini yüzde 21 oranında azalttığı belirlendi. Araştırmacılar, bu etkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ve peynirin koruyucu bir rol oynayabileceğini ifade etti.

    Çalışmanın sonuçları Nutrients dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, "Bulgularımız, süt ürünlerinin bunamanın önlenmesinde destekleyici bir rol oynayabileceğini gösteren önceki kanıtlarla örtüşüyor" dedi.

  3. <h2 class="gallery-item-title">EN ÇOK İŞLENMİŞ PEYNİR TÜKETİLİYOR</h2> <p>Katılımcılar arasında en yaygın olarak tüketilen peynir türü işlenmiş peynir oldu.<br><br>İşlenmiş peynir, süt ve emülgatörlerle hazırlanan; genellikle tek tek paketlenmiş dilimler veya sürülebilir krem peynirler olarak tanımlanıyor.<br><br>Bilim insanları, peynirin olası koruyucu etkisinin içerdiği besin profiliyle ilişkili olabileceğini belirtti. Peynir; protein, temel aminoasitler, K2 vitamini, antioksidanlar, peptitler ve probiyotikler açısından zengin bir gıda olarak öne çıkıyor.<br><br>Uzmanlara göre bu bileşenler, nöronların hasardan korunmasına yardımcı olan "nöronal bakım" sürecini destekliyor. K2 vitamini ise damar sağlığı ve kandaki kalsiyum dengesinin korunmasında rol oynuyor.</p>

    EN ÇOK İŞLENMİŞ PEYNİR TÜKETİLİYOR

    Katılımcılar arasında en yaygın olarak tüketilen peynir türü işlenmiş peynir oldu.

    İşlenmiş peynir, süt ve emülgatörlerle hazırlanan; genellikle tek tek paketlenmiş dilimler veya sürülebilir krem peynirler olarak tanımlanıyor.

    Bilim insanları, peynirin olası koruyucu etkisinin içerdiği besin profiliyle ilişkili olabileceğini belirtti. Peynir; protein, temel aminoasitler, K2 vitamini, antioksidanlar, peptitler ve probiyotikler açısından zengin bir gıda olarak öne çıkıyor.

    Uzmanlara göre bu bileşenler, nöronların hasardan korunmasına yardımcı olan "nöronal bakım" sürecini destekliyor. K2 vitamini ise damar sağlığı ve kandaki kalsiyum dengesinin korunmasında rol oynuyor.

  4. <h2 class="gallery-item-title">KALP SAĞLIĞI VE KALSİYUM DENGESİYLE BAĞLANTILI</h2> <p>Önceki araştırmalar, yüksek kolesterol ve kalp-damar hastalıklarının bunama riskini artırabileceğini göstermişti. Buna karşın, 2015 yılında yapılan bir başka çalışma K2 vitamininin kandaki kalsiyum miktarını düşürmeye yardımcı olabileceğini ve böylece bu tür hastalık risklerini azaltabileceğini ortaya koymuştu.<br><br>Benzer şekilde, antioksidanlar, peptitler ve probiyotiklerin de demans riskinin düşük olmasıyla bağlantılı olduğu biliniyor. Ancak araştırmacılar, kesin sonuçlara ulaşmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.</p>

    KALP SAĞLIĞI VE KALSİYUM DENGESİYLE BAĞLANTILI

    Önceki araştırmalar, yüksek kolesterol ve kalp-damar hastalıklarının bunama riskini artırabileceğini göstermişti. Buna karşın, 2015 yılında yapılan bir başka çalışma K2 vitamininin kandaki kalsiyum miktarını düşürmeye yardımcı olabileceğini ve böylece bu tür hastalık risklerini azaltabileceğini ortaya koymuştu.

    Benzer şekilde, antioksidanlar, peptitler ve probiyotiklerin de demans riskinin düşük olmasıyla bağlantılı olduğu biliniyor. Ancak araştırmacılar, kesin sonuçlara ulaşmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

  5. <h2 class="gallery-item-title">DEMANS VAKALARINDA ARTIŞ</h2> <p>Demans, İngiltere'de en yaygın ölüm nedeni konumunda. Ülkede 944 binden fazla kişinin hafıza kaybı ve bilişsel gerileme ile seyreden bu hastalıkla yaşadığı tahmin ediliyor. ABD'de ise bu sayının yaklaşık yedi milyon olduğu belirtiliyor.<br><br>Uzmanlar, erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Demans tedavi edilemese de erken dönemde uygulanan yöntemler belirtileri hafifletebiliyor ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabiliyor.</p>

    DEMANS VAKALARINDA ARTIŞ

    Demans, İngiltere'de en yaygın ölüm nedeni konumunda. Ülkede 944 binden fazla kişinin hafıza kaybı ve bilişsel gerileme ile seyreden bu hastalıkla yaşadığı tahmin ediliyor. ABD'de ise bu sayının yaklaşık yedi milyon olduğu belirtiliyor.

    Uzmanlar, erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Demans tedavi edilemese de erken dönemde uygulanan yöntemler belirtileri hafifletebiliyor ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabiliyor.

  6. Alzheimer Derneği'nin analizine göre, demansın İngiltere'ye yıllık maliyeti 42 milyar sterlini buluyor. Bu rakamın, yaşlanan nüfus nedeniyle önümüzdeki 15 yıl içinde 90 milyar sterline çıkabileceği öngörülüyor.<br><br>Alzheimer's Research UK verilerine göre, 2022 yılında İngiltere'de demans nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 69 bin 178 olarak kaydedildi. Bu da hastalığı ülkenin en büyük ölüm nedeni haline getiriyor.

    Alzheimer Derneği'nin analizine göre, demansın İngiltere'ye yıllık maliyeti 42 milyar sterlini buluyor. Bu rakamın, yaşlanan nüfus nedeniyle önümüzdeki 15 yıl içinde 90 milyar sterline çıkabileceği öngörülüyor.

    Alzheimer's Research UK verilerine göre, 2022 yılında İngiltere'de demans nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 69 bin 178 olarak kaydedildi. Bu da hastalığı ülkenin en büyük ölüm nedeni haline getiriyor.

30 Ekim 2025