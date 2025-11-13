Genç Öğretmenin Kalp Kriziyle Acı Ölümü
Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursu'nda ders verdikten sonra evine dönerken kalp krizi geçiren Türkçe öğretmeni Süleyman Sevinç hayatını kaybetti.
Ders Sonrası Acı Olay
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sanat ve Mesleki Eğitim Kursu'nda görevli Türkçe öğretmeni Süleyman Sevinç, ders çıkışı evine dönerken aniden kalp krizi geçirdi.
Otobüs Durağında Yere Yığıldı
Şehitkamil ilçesinde otobüs durağında beklerken fenalaşan öğretmen, çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne Kaldırıldı
Ağır durumda hastaneye kaldırılan Süleyman Sevinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi
Genç öğretmenin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
13 Kasım 2025