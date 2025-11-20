Doğru Bilinen Yanlışlar
Yanlış bilinen 7 şey: Detayı biliyor musunuz? Hiç duymamış olabilirsiniz...
7. "Yarasalar kördür" - Sen de kör olma, gerçekleri gör! Yarasalar sadece görmekle kalmaz, çıkarttıkları sesin yankısını kullanarak da yön bulurlar. Bu açıdan muhteşem hayvanlardır.
6. "Köpek balıkları kanser olmaz" - Onlar da kansere yakalanır. Köpek balıklarında özellikle deri kanseri çok sık görülür.
5. "Çin Seddi uzaydan çıplak gözle görülür" - Artık bu hikayeyi anlatmaktan vazgeçin! (Not: Fotoğrafta yaklaşık olarak Çin Seddi'nin uzaydan nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Unutmayınız ki bu fotoğraf, orjinalinin büyütülmüş halidir. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak, mesafeyi uzaydan bakmayı düşünecek şekilde büyütebilir ve mitin anlamsızlığını fark edebilirsiniz.)
3. Amerika ismi Amerigo Vespucci'den almıştır. Amerika ismini İtalyan haritacı ve tüccar Amerigo Vespucci'den değil, Galli ve zengin bir Bristol tüccarı Richard Ameryk'ten gelmektedir. Ameryk, John Cabot'un ikinci transatlantik yolculuğundaki baş sermayedardı. Mayıs 1497'de Cabot, küçük gemisi Matthew'le Labrador'a ulaştı ve Vespucci'den iki yıl önce Amerika toprağına ayak basan ilk Avrupalı oldu.
2. "Napolyon kısa boyluydu" - 170 cm'lik boyuyla, zamanının ortalama Fransız erkeğinden uzundu.
1. "Köpekler salya akıtarak terler" - Hayır. Ağızlarından hızlı bir şekilde soluk alıp vererek vücut sıcaklıklarını düzenlerler. Terleme işlemini aslında ayak tabanlarından yaparlar.