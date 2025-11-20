Abla-Kardeş Aynı Pencereden 3 Gün Arayla Atladı
Aynı evde yaşayan iki kardeş, 3 gün arayla pencereden atladı ve ağır yaralandı. İkisi de aynı hastanede tedavi altında.
Abla Pencereden Atladı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 18 yaşındaki T.Ö. henüz bilinmeyen bir sebepten evinin 4. kat penceresinden atladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
T.Ö.'nün hayati tehlikesi bulunurken, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı.
Kardeşi de Aynı Pencereden Atladı
3 gün sonra 17 yaşındaki kardeşi S.Ö., ablasının atladığı aynı pencereden atladı ve ciddi şekilde yaralandı.
İkinci Yaralı Aynı Hastanede
S.Ö. de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ablasının tedavi gördüğü hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındı.
Mahallede Endişe ve Güvenlik
Olayın ardından Emekçi Sokak'ta güvenlik önlemleri artırılırken, mahallede büyük endişe yaşandı.
Tedavileri Devam Ediyor
Aynı hastanede tedavi gören iki kardeşin sağlık durumları ciddiyetini koruyor.
Soruşturma Başlatıldı
Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Aile, sağlık ve sosyal destek için kurumlar devreye alındı.