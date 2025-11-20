'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gidecek
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Bakan Tunç: Çocuklar İçin Koruyucu Mekanizmalar Geliştirilecek
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?
Motorine zam geldi: Pompaya yansıdı
Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: Profesör, eczacı ve tıbbi sekreter gözaltında
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 kişi tutuklandı
Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'
DSİ'nin taşra teşkilatında düzenleme yapıldı
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
Abla-Kardeş Aynı Pencereden 3 Gün Arayla Atladı

Aynı evde yaşayan iki kardeş, 3 gün arayla pencereden atladı ve ağır yaralandı. İkisi de aynı hastanede tedavi altında.

  1. <strong>Abla Pencereden Atladı</strong><br> Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 18 yaşındaki T.Ö. henüz bilinmeyen bir sebepten evinin 4. kat penceresinden atladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 18 yaşındaki T.Ö. henüz bilinmeyen bir sebepten evinin 4. kat penceresinden atladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

  2. <strong>Ağır Yaralı Hastaneye Kaldırıldı</strong><br> T.Ö.'nün hayati tehlikesi bulunurken, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı.

    T.Ö.'nün hayati tehlikesi bulunurken, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı.

  3. <strong>Kardeşi de Aynı Pencereden Atladı</strong><br> 3 gün sonra 17 yaşındaki kardeşi S.Ö., ablasının atladığı aynı pencereden atladı ve ciddi şekilde yaralandı.

    3 gün sonra 17 yaşındaki kardeşi S.Ö., ablasının atladığı aynı pencereden atladı ve ciddi şekilde yaralandı.

  4. <strong>İkinci Yaralı Aynı Hastanede</strong><br> S.Ö. de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ablasının tedavi gördüğü hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındı.

    S.Ö. de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ablasının tedavi gördüğü hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındı.

  5. <strong>Mahallede Endişe ve Güvenlik</strong><br> Olayın ardından Emekçi Sokak'ta güvenlik önlemleri artırılırken, mahallede büyük endişe yaşandı.

    Olayın ardından Emekçi Sokak'ta güvenlik önlemleri artırılırken, mahallede büyük endişe yaşandı.

  6. <strong>Tedavileri Devam Ediyor</strong><br> Aynı hastanede tedavi gören iki kardeşin sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

    Aynı hastanede tedavi gören iki kardeşin sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

  7. <strong>Soruşturma Başlatıldı</strong><br> Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Aile, sağlık ve sosyal destek için kurumlar devreye alındı.

    Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Aile, sağlık ve sosyal destek için kurumlar devreye alındı.

20 Kasım 2025