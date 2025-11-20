İnci Taneleri'nin 'Kamuran Ağabeyi'nden Korkutan Haber

'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gidecek
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gidecek
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Bakan Tunç: Çocuklar İçin Koruyucu Mekanizmalar Geliştirilecek
Bakan Tunç: Çocuklar İçin Koruyucu Mekanizmalar Geliştirilecek
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?
Motorine zam geldi: Pompaya yansıdı
Motorine zam geldi: Pompaya yansıdı
Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: Profesör, eczacı ve tıbbi sekreter gözaltında
Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: Profesör, eczacı ve tıbbi sekreter gözaltında
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 kişi tutuklandı
Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'
DSİ'nin taşra teşkilatında düzenleme yapıldı
DSİ'nin taşra teşkilatında düzenleme yapıldı
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu

İnci Taneleri'nin 'Kamuran Ağabeyi'nden Korkutan Haber

Oyuncu ve besteci Deniz Erdoğan, kalbindeki kritik damar tıkanıklığı nedeniyle acil olarak stent takıldı. Sağlık durumu iyiye gidiyor.

  1. <strong>Ani Şikayetler Sonrası Ameliyat</strong><br> İnci Taneleri dizisinde Kamuran karakterini canlandıran Deniz Erdoğan, aniden başlayan göğüs ağrısı ve halsizlik nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde kalbindeki en hayati damarın yüzde 90 tıkalı olduğu belirlendi ve acil ameliyat kararı alındı.

    Ani Şikayetler Sonrası Ameliyat
    İnci Taneleri dizisinde Kamuran karakterini canlandıran Deniz Erdoğan, aniden başlayan göğüs ağrısı ve halsizlik nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde kalbindeki en hayati damarın yüzde 90 tıkalı olduğu belirlendi ve acil ameliyat kararı alındı.

  2. <strong>Zorlu Operasyon ve Yoğun Bakım Süreci</strong><br> Tedavi sürecinde iki kez başarısız olan balon yönteminin ardından, üçüncü denemede stent başarıyla takıldı. Operasyonun ardından Deniz Erdoğan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, eşi Elif Erol Erdoğan'ın açıklamalarıyla duyuruldu. Hastane odasından "Artık benim de bir stentim var. Aman sağlığa!" notu ile moral verdi.

    Zorlu Operasyon ve Yoğun Bakım Süreci
    Tedavi sürecinde iki kez başarısız olan balon yönteminin ardından, üçüncü denemede stent başarıyla takıldı. Operasyonun ardından Deniz Erdoğan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, eşi Elif Erol Erdoğan'ın açıklamalarıyla duyuruldu. Hastane odasından "Artık benim de bir stentim var. Aman sağlığa!" notu ile moral verdi.

  3. <strong>Yakınlarından Teşekkür ve Sağlık Mesajı</strong><br> Eşi Elif Erol Erdoğan, "Eğer kriz yaşansaydı şansı neredeyse yokmuş. Şu an gayet iyi. Kamuran abinizin de herkese çok selamı var" ifadelerini kullandı. Sağlık ekibine, sevenlerine ve ilgilenenlere teşekkür etti.

    Yakınlarından Teşekkür ve Sağlık Mesajı
    Eşi Elif Erol Erdoğan, "Eğer kriz yaşansaydı şansı neredeyse yokmuş. Şu an gayet iyi. Kamuran abinizin de herkese çok selamı var" ifadelerini kullandı. Sağlık ekibine, sevenlerine ve ilgilenenlere teşekkür etti.

20 Kasım 2025