İnci Taneleri'nin 'Kamuran Ağabeyi'nden Korkutan Haber

Zorlu Operasyon ve Yoğun Bakım Süreci

Tedavi sürecinde iki kez başarısız olan balon yönteminin ardından, üçüncü denemede stent başarıyla takıldı. Operasyonun ardından Deniz Erdoğan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, eşi Elif Erol Erdoğan'ın açıklamalarıyla duyuruldu. Hastane odasından "Artık benim de bir stentim var. Aman sağlığa!" notu ile moral verdi.