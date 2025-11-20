İnci Taneleri'nin 'Kamuran Ağabeyi'nden Korkutan Haber
Oyuncu ve besteci Deniz Erdoğan, kalbindeki kritik damar tıkanıklığı nedeniyle acil olarak stent takıldı. Sağlık durumu iyiye gidiyor.
Ani Şikayetler Sonrası Ameliyat
İnci Taneleri dizisinde Kamuran karakterini canlandıran Deniz Erdoğan, aniden başlayan göğüs ağrısı ve halsizlik nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde kalbindeki en hayati damarın yüzde 90 tıkalı olduğu belirlendi ve acil ameliyat kararı alındı.
Zorlu Operasyon ve Yoğun Bakım Süreci
Tedavi sürecinde iki kez başarısız olan balon yönteminin ardından, üçüncü denemede stent başarıyla takıldı. Operasyonun ardından Deniz Erdoğan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, eşi Elif Erol Erdoğan'ın açıklamalarıyla duyuruldu. Hastane odasından "Artık benim de bir stentim var. Aman sağlığa!" notu ile moral verdi.
Yakınlarından Teşekkür ve Sağlık Mesajı
Eşi Elif Erol Erdoğan, "Eğer kriz yaşansaydı şansı neredeyse yokmuş. Şu an gayet iyi. Kamuran abinizin de herkese çok selamı var" ifadelerini kullandı. Sağlık ekibine, sevenlerine ve ilgilenenlere teşekkür etti.
