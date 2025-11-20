Kredi Kartı Kullananlar Dikkat!

'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gidecek
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gidecek
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Bakan Tunç: Çocuklar İçin Koruyucu Mekanizmalar Geliştirilecek
Bakan Tunç: Çocuklar İçin Koruyucu Mekanizmalar Geliştirilecek
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?
Motorine zam geldi: Pompaya yansıdı
Motorine zam geldi: Pompaya yansıdı
Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: Profesör, eczacı ve tıbbi sekreter gözaltında
Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: Profesör, eczacı ve tıbbi sekreter gözaltında
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 kişi tutuklandı
Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'
DSİ'nin taşra teşkilatında düzenleme yapıldı
DSİ'nin taşra teşkilatında düzenleme yapıldı
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat!

Yeni düzenleme geliyor, hepsi değişecek

  1. Yeni yılda kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemlerinde mevcut 3 aylık azami vadenin ilk aşamada 6 aya, ilerleyen süreçte ise geçmiş yıllarda olduğu gibi 12 aya yükseltilmesi planlanıyor.

    Yeni yılda kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemlerinde mevcut 3 aylık azami vadenin ilk aşamada 6 aya, ilerleyen süreçte ise geçmiş yıllarda olduğu gibi 12 aya yükseltilmesi planlanıyor.

  2. 2024 yılının ilk aylarında BDDK tarafından bankalara gönderilen sözlü talimat ile, kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemleri için belirlenen vade sayısı 12'den 3'e düşürülürken, kart sahiplerinin toplam limitlerinin en fazla yüzde 25'i oranında nakit çekebilmesine imkan tanınmıştı.&nbsp;

    2024 yılının ilk aylarında BDDK tarafından bankalara gönderilen sözlü talimat ile, kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemleri için belirlenen vade sayısı 12'den 3'e düşürülürken, kart sahiplerinin toplam limitlerinin en fazla yüzde 25'i oranında nakit çekebilmesine imkan tanınmıştı. 

  3. Kredi kartlarından yapılacak nakit avans işlemlerinde tavan tutarı 25 bin TL olarak belirleyen BDDK, talep enflasyonunu baskılamak amacıyla yürürlüğe aldığı bu önlemlerde 2026 itibarıyla gevşemeye gitmeye hazırlanıyor.&nbsp;

    Kredi kartlarından yapılacak nakit avans işlemlerinde tavan tutarı 25 bin TL olarak belirleyen BDDK, talep enflasyonunu baskılamak amacıyla yürürlüğe aldığı bu önlemlerde 2026 itibarıyla gevşemeye gitmeye hazırlanıyor. 

  4. Sözcü'de yer alan habere göre&nbsp;Yeni yılda kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemlerinde mevcut 3 aylık azami vadenin ilk aşamada 6 aya, ilerleyen süreçte ise geçmiş yıllarda olduğu gibi 12 aya yükseltilmesi planlanıyor.&nbsp;

    Sözcü'de yer alan habere göre Yeni yılda kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemlerinde mevcut 3 aylık azami vadenin ilk aşamada 6 aya, ilerleyen süreçte ise geçmiş yıllarda olduğu gibi 12 aya yükseltilmesi planlanıyor. 

  5. Öte yandan kartlardan yapılacak nakit çekimlerinde belirlenen 25 binlik tavan tutarın, mevcut ekonomik koşullar altında yetersiz olduğunun tespitiyle birlikte söz konusu sınır yeni yılda tekrar düzenlenecek.&nbsp;

    Öte yandan kartlardan yapılacak nakit çekimlerinde belirlenen 25 binlik tavan tutarın, mevcut ekonomik koşullar altında yetersiz olduğunun tespitiyle birlikte söz konusu sınır yeni yılda tekrar düzenlenecek. 

  6. Sektör kaynakları, kartlı işlemlerde kullanılacak nakit tavanının 50 bin TL'ye çekilmesinin beklenildiğini belirtirken, daha düşük limitli kartlar için ise yüzde 25'lik çekim sınırının yükseltilebileceğine dikkat çekti.&nbsp;

    Sektör kaynakları, kartlı işlemlerde kullanılacak nakit tavanının 50 bin TL'ye çekilmesinin beklenildiğini belirtirken, daha düşük limitli kartlar için ise yüzde 25'lik çekim sınırının yükseltilebileceğine dikkat çekti. 

20 Kasım 2025