Yarın Uçuk Zamla 61 Lirayı Aşacak

Motorinin litre fiyatına beklenen zam oranı kesinleşti. Zam gece yarısı geliyor. En son benzin fiyatları zamlanmış ve litre fiyatı İstanbul'da 54,89 liraya çıkmıştı. Daha önce yüklü bir zam gören motorin fiyatları ise bir kez daha uçuşa geçti. Cuma günü itibariyle pompaya yansıyacak olan motorin zammı ile 50'li rakamlar geride kalacak, 60'lı rakamlar tabelaya yansıyacak. Bazı illerde ise 61 liranın üstün görülecek. Zamdan önce gece yarısına kadar depolarınızı fulleyin...