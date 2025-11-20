Yarın Uçuk Zamla 61 Lirayı Aşacak

'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gidecek
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gidecek
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Bakan Tunç: Çocuklar İçin Koruyucu Mekanizmalar Geliştirilecek
Bakan Tunç: Çocuklar İçin Koruyucu Mekanizmalar Geliştirilecek
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?
Motorine zam geldi: Pompaya yansıdı
Motorine zam geldi: Pompaya yansıdı
Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: Profesör, eczacı ve tıbbi sekreter gözaltında
Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: Profesör, eczacı ve tıbbi sekreter gözaltında
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 kişi tutuklandı
Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'
DSİ'nin taşra teşkilatında düzenleme yapıldı
DSİ'nin taşra teşkilatında düzenleme yapıldı
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu

Yarın Uçuk Zamla 61 Lirayı Aşacak

Yarın motorinin litresi ilk kez 60 liraya geçecek!

  1. 21 Kasım 2025 Cuma günü itibariyle kallavi bir zam geliyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine cuma günü zam 1 TL 78 kuruş zam yapılacak. Bu zamla birlikte motorinin litresi ilk kez 60 lirayı aşacak. Zam sonrası motorinin litre fiyatı Ankara'da 60 TL 46 kuruşa çıkacak. Bazı illerde ise motorinin litre fiyatı 61 lirayı da aşacak. Antalya'da motorinin litresi cuma günü itibariyle 61 lira 85 kuruştan satılacak. İşte tabelada ilk kez göreceğimiz 60'lı rakamlar...

    21 Kasım 2025 Cuma günü itibariyle kallavi bir zam geliyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine cuma günü zam 1 TL 78 kuruş zam yapılacak. Bu zamla birlikte motorinin litresi ilk kez 60 lirayı aşacak. Zam sonrası motorinin litre fiyatı Ankara'da 60 TL 46 kuruşa çıkacak. Bazı illerde ise motorinin litre fiyatı 61 lirayı da aşacak. Antalya'da motorinin litresi cuma günü itibariyle 61 lira 85 kuruştan satılacak. İşte tabelada ilk kez göreceğimiz 60'lı rakamlar...

  2. Motorinin litre fiyatına beklenen zam oranı kesinleşti. Zam gece yarısı geliyor. En son benzin fiyatları zamlanmış ve litre fiyatı İstanbul'da 54,89 liraya çıkmıştı. Daha önce yüklü bir zam gören motorin fiyatları ise bir kez daha uçuşa geçti. Cuma günü itibariyle pompaya yansıyacak olan motorin zammı ile 50'li rakamlar geride kalacak, 60'lı rakamlar tabelaya yansıyacak. Bazı illerde ise 61 liranın üstün görülecek. Zamdan önce gece yarısına kadar depolarınızı fulleyin...&nbsp;

    Motorinin litre fiyatına beklenen zam oranı kesinleşti. Zam gece yarısı geliyor. En son benzin fiyatları zamlanmış ve litre fiyatı İstanbul'da 54,89 liraya çıkmıştı. Daha önce yüklü bir zam gören motorin fiyatları ise bir kez daha uçuşa geçti. Cuma günü itibariyle pompaya yansıyacak olan motorin zammı ile 50'li rakamlar geride kalacak, 60'lı rakamlar tabelaya yansıyacak. Bazı illerde ise 61 liranın üstün görülecek. Zamdan önce gece yarısına kadar depolarınızı fulleyin... 

  3. <strong>MOTORİNE NE KADAR ZAM GELİYOR?</strong><br>Motorinin litre fiyatına 21 Kasım cuma gününden geçerli olacak zam oranı kesinleşti. Motorine gelecek olan zam 1 TL 78 kuruş olacak. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı bazı illerde 60 lirayı ilk kez aşacak. Bazı illerde ise 61 lirayı da geçecek. Zam sonrasında motorinin litre fiyatı şöyle olacak:

    MOTORİNE NE KADAR ZAM GELİYOR?
    Motorinin litre fiyatına 21 Kasım cuma gününden geçerli olacak zam oranı kesinleşti. Motorine gelecek olan zam 1 TL 78 kuruş olacak. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı bazı illerde 60 lirayı ilk kez aşacak. Bazı illerde ise 61 lirayı da geçecek. Zam sonrasında motorinin litre fiyatı şöyle olacak:

  4. <strong>İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL FİYATLARI</strong><br>Benzin litre fiyatı: 54.89 TL<br>Motorin litre fiyatı: 57.63 TL<br>LPG litre fiyatı: 27.71 TL<br><strong>İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI</strong><br>Benzin litre fiyatı: 54.73 TL <br>Motorin litre fiyatı: 57.49 TL<br>LPG litre fiyatı: 27.08 TL

    İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL FİYATLARI
    Benzin litre fiyatı: 54.89 TL
    Motorin litre fiyatı: 57.63 TL
    LPG litre fiyatı: 27.71 TL
    İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
    Benzin litre fiyatı: 54.73 TL
    Motorin litre fiyatı: 57.49 TL
    LPG litre fiyatı: 27.08 TL

  5. <p><strong>ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI</strong><br>Benzin litre fiyatı: 55.76 TL</p> <p>Motorin litre fiyatı: 58.65 TL</p> <p>LPG litre fiyatı: 27.60 TL</p>

    ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
    Benzin litre fiyatı: 55.76 TL

    Motorin litre fiyatı: 58.65 TL

    LPG litre fiyatı: 27.60 TL

  6. <p><strong>İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI</strong><br>Benzin litre fiyatı: 56.09 TL</p> <p>Motorin litre fiyatı: 58.99 TL</p> <p>LPG litre fiyatı: 56.82 TL</p>

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
    Benzin litre fiyatı: 56.09 TL

    Motorin litre fiyatı: 58.99 TL

    LPG litre fiyatı: 56.82 TL

20 Kasım 2025