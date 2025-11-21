Sosyal Medyada "Beğeni" Boşanma Nedeni Sayıldı!
Kayseri'deki boşanma davası, sosyal medya beğenilerinin evlilikteki etkisini yargı gündemine taşıdı.
-
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmenin "güven sarsıcı davranış" olduğuna hükmederek, bu durumun boşanma nedeni sayılabileceğine dair emsal bir karar verdi. Kayseri'deki boşanma davası, sosyal medya beğenilerinin evlilikteki etkisini yargı gündemine taşıdı.
-
Sosyal medyada gördüğünüz her paylaşımı beğenmeden önce artık iki kez düşünmeniz gerekecek. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evli bir kişinin karşı cinsten birinin fotoğrafını beğenmesinin "güven sarsıcı davranış" olduğuna hükmederek, bu durumun boşanma nedeni sayılabileceğine ilişkin emsal bir karara imza attı.
-
KAYSERİ'DE AÇILAN BOŞANMA DAVASI EMSAL OLDUHabertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Kayseri'de yaşayan H.B. ve S.B. isimli çift, karşılıklı olarak boşanma davası açtı. H.B., dava dilekçesinde eşinin; kendisine hakaret ettiğini, harçlık vermediğini, sosyal medyada başka kadınların fotoğraflarını beğendiğini ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını öne sürdü. Bu nedenle 5 bin TL yoksulluk nafakası ve 500 bin TL tazminat talep etti.
-
Davalı eş S.B. ise, H.B.'nin babasına hakaret ettiğini, aşırı kıskanç olduğunu ve kendi paylaşımlarına hakaret niteliğinde yorumlar yaptığını iddia ederek boşanmak istediğini belirtti.
-
AİLE MAHKEMESİ: "ERKEK AĞIR KUSURLU"Kayseri 5. Aile Mahkemesi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında erkeğin ağır, kadının ise az kusurlu olduğuna karar verdi ve;
-
-
? Kadın için 500 TL tedbir nafakası,
? 750 TL yoksulluk nafakası,
? 40 bin TL maddî,
? 40 bin TL manevî tazminata hükmetti.
-
İSTİNAF: "BAŞKA KADINLARI BEĞENMEK GÜVEN SARSICI"Erkeğin tazminat talepleri ise reddedilirken davalı koca kararı temyiz etti ve dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı.
-
İstinaf Mahkemesi, erkeğin sosyal medyada başka kadınların fotoğraflarını beğenmesinin güven sarsıcı davranış olduğunu, bu nedenle ağır kusurlu sayılması gerektiğini belirtti. Ayrıca kadına verilen nafakanın 1000 TL'ye çıkarılmasına, maddî ve manevî tazminatların ise 30'ar bin TL'ye düşürülmesine karar verdi.
-
YARGITAY'DAN EVLİLİKLERİ ETKİLEYECEK ÖNEMLİ KARARİstinaf Mahkemesi'nden gelen karara hem kadın hem erkek itiraz edince dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, dosyayı inceleyerek emsal niteliğinde bir karar verdi.
-
Daire, "Başka kadınlara ait fotoğrafları beğenmek, güven sarsıcı davranıştır ve boşanma nedenidir" dedi ve istinaf mahkemesinin kararını oybirliğiyle onadı.
-
Bu karar ile birlikte, evli bireylerin sosyal medya kullanımına ilişkin önemli bir ölçüt de yargı sistemine girmiş oldu. Artık mahkemeler, eşlerin sosyal medya beğenilerini sadakat ve güven ihlali kapsamında değerlendirebilecek.