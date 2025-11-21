Sosyal Medyada "Beğeni" Boşanma Nedeni Sayıldı!

KAYSERİ'DE AÇILAN BOŞANMA DAVASI EMSAL OLDUHabertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Kayseri'de yaşayan H.B. ve S.B. isimli çift, karşılıklı olarak boşanma davası açtı. H.B., dava dilekçesinde eşinin; kendisine hakaret ettiğini, harçlık vermediğini, sosyal medyada başka kadınların fotoğraflarını beğendiğini ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını öne sürdü. Bu nedenle 5 bin TL yoksulluk nafakası ve 500 bin TL tazminat talep etti.