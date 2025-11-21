'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gidecek
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Bakan Tunç: Çocuklar İçin Koruyucu Mekanizmalar Geliştirilecek
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?
Motorine zam geldi: Pompaya yansıdı
Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: Profesör, eczacı ve tıbbi sekreter gözaltında
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 kişi tutuklandı
Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'
DSİ'nin taşra teşkilatında düzenleme yapıldı
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
Kızlarının Doğum Gününde Bir Araya Geldi!

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses, kızları Zübeyde Melek'in 42. doğum gününde bir araya geldi. Tatlıses'in paylaşımındaki "Baban hep yanında" notu sosyal medyada gündem olurken, bazı takipçiler mesajın Dilan Çıtak'a gönderme olduğunu iddia etti.

  1. Usta oyuncu <strong>Perihan Savaş</strong> ile ünlü türkücü <strong>İbrahim Tatlıses'in</strong>, 1979 yılında yaptıkları evlilikten dünyaya gelen kızları <strong>Zübeyde Melek Akkaş</strong>, 42. yaşını kutladı.

  2. Yaklaşık üç yıl süren bu evliliğin ardından yollarını ayıran ancak yine görüşmeye devam eden ikili, kızlarını bu özel gününde de yalnız bırakmadı.

  3. <span><strong>"BABAN HEP YANINDA"</strong></span>

  4. Doğum günü kutlaması için eski eşi <strong>Perihan Savaş</strong> ile bir araya gelen <strong>İbrahim Tatlıses</strong>, ailece çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileri ile paylaştı.&nbsp;

  5. Tatlıses, kareye <span style="color:#800080"><em><strong>"İyi ki doğdun güzel kızım. İsmin gibi Meleksin. Baban hep yanında"</strong></em></span>&nbsp;notunu ekleyerek kızına olan sevgisini dile getirdi.

  6. Ünlü türkücünün bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bazı takipçiler söz konusu mesajın, bir süredir aralarında gerginlik olduğu bilinen diğer kızı <strong>Dilan Çıtak Tatlıses'e gönderme</strong> içerdiğini düşündü.

  7. Tatlıses cephesinden konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, paylaşım sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

21 Kasım 2025