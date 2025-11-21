Kızlarının Doğum Gününde Bir Araya Geldi!
Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses, kızları Zübeyde Melek'in 42. doğum gününde bir araya geldi. Tatlıses'in paylaşımındaki "Baban hep yanında" notu sosyal medyada gündem olurken, bazı takipçiler mesajın Dilan Çıtak'a gönderme olduğunu iddia etti.
-
Usta oyuncu Perihan Savaş ile ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in, 1979 yılında yaptıkları evlilikten dünyaya gelen kızları Zübeyde Melek Akkaş, 42. yaşını kutladı.
-
Yaklaşık üç yıl süren bu evliliğin ardından yollarını ayıran ancak yine görüşmeye devam eden ikili, kızlarını bu özel gününde de yalnız bırakmadı.
-
"BABAN HEP YANINDA"
-
Doğum günü kutlaması için eski eşi Perihan Savaş ile bir araya gelen İbrahim Tatlıses, ailece çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileri ile paylaştı.
-
Tatlıses, kareye "İyi ki doğdun güzel kızım. İsmin gibi Meleksin. Baban hep yanında" notunu ekleyerek kızına olan sevgisini dile getirdi.
-
Ünlü türkücünün bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bazı takipçiler söz konusu mesajın, bir süredir aralarında gerginlik olduğu bilinen diğer kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e gönderme içerdiğini düşündü.
-
Tatlıses cephesinden konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, paylaşım sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.