'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gidecek
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Bakan Tunç: Çocuklar İçin Koruyucu Mekanizmalar Geliştirilecek
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?
Motorine zam geldi: Pompaya yansıdı
Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: Profesör, eczacı ve tıbbi sekreter gözaltında
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 kişi tutuklandı
Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'
DSİ'nin taşra teşkilatında düzenleme yapıldı
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
Youtube Bu Özelliği Yeniden Kullanıma Sunacak

YouTube, yaklaşık altı yıl önce kaldırdığı doğrudan mesajlaşma (DM) özelliğini geri getirmek için yeni bir test süreci başlattığını açıkladı.

  1. YouTube, yaklaşık altı yıl önce kaldırdığı doğrudan mesajlaşma (DM) özelliğini geri getirmek için yeni bir test süreci başlattığını açıkladı. Şirket, kullanıcıların platform üzerinde mesajlaşma deneyimi talebinin en çok istenen özellik olduğunu belirtti.

  2. YouTube destek sayfasında yayımlanan duyuruda, şirket özelliği şimdilik "doğrudan mesajlaşma" olarak adlandırmasa da kullanıcıların beğendikleri videoları (uzun videolar, Shorts ve canlı yayınlar) paylaşarak aynı uygulama üzerinden sohbet edebilecekleri ifade edildi.

  İKİ ÜLKEDE TEST EDİLİYOR

Yeni mesajlaşma özelliği şimdilik yalnızca İrlanda ve Polonya'da kullanıma sunuldu.Test sürecinde 18 yaş ve üzeri kullanıcılar, yeniliği deneyimleyebilecek. YouTube, geri bildirimlere göre özelliğin global olarak kullanıma açılıp açılmayacağına daha sonra karar verecek.

  ÇOK TALEP EDİLİYORDU

YouTube, DM özelliğinin yıllardır kullanıcılar tarafından en çok istenen özellik olduğunu vurguladı. Doğrudan mesajlaşma ilk kez 2017'de duyurulmuş, 2018'de web sürümüne de eklenmişti.

  5. Ancak bir yıl sonra şirket, kullanım oranlarının düşük olduğu tahmin edilen özellik yerine Stories gibi farklı sosyal medya formatlarına odaklanmış ve mesajlaşmayı tamamen kaldırmıştı.

  6. YouTube, Stories özelliğini 2023 yılında sonlandırmıştı. Şirket, yeni test sürecinin platformda etkileşimi artırmayı amaçladığını belirtti.

21 Kasım 2025