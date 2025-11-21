Telefon Jokeri Yarışmacıyı Yaktı!
Yarışmacı, "Türkçeye Fransızcadan geçen 'gladyatör' kelimesinin Latincedeki anlamı hangisidir?" sorusunda telefon jokerine başvurdu. İşte sorunun doğru cevabı
-
200 bin liralık soruyu açtırmayı başaran yarışmacı, telefon jokerinden gelen yönlendirmeyle büyük bir risk aldı.
Yazar ve senaristlikle uğraştığını söyleyen Onur Ataç, yayımlanmış dört kitabı olduğunu belirtti. Yarışmada sakin tavrıyla dikkat çeken Ataç, verdiği cevaplarla yarışmaya renk kattı.
-
ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümünde yarışmacı Onur Ataç, 100 bin TL değerindeki soruyla karşılaştı. Uzay tarihini konu alan soru, stüdyoda heyecanı artırdı.
-
"Kim Milyoner Olmak İster?"ın yeni bölümünde yarışmacıya yöneltilen ilk soru dikkat çekti. Stüdyoda heyecanla başlayan yarışmada yarışmacıya, gündelik hayatta sık kullanılan bir niteleme üzerinden şu soru soruldu:
"Ucu keskin ve batıcı olan bir şey nasıldır?"
Şıklarda ise şu seçenekler yer aldı:
A: Yassı - B: Pofuduk - C: Sivri - D: Yumuşak
Yarışmacı, soruya doğru yanıt olan "C: Sivri" seçeneğiyle karşılık verdi. Böylece yarışma ilk sorudan doğru cevapla başlamış oldu.
-
"Kim Milyoner Olmak İster?"da ikinci soru stüdyoda keyifli anlar yaşattı. Yarışmacıya bu kez hayvan sesleri üzerine esprili bir soru yöneltildi:
"Hangisini yüksek sesle söyleyen biri muhtemelen eşeğin çıkardığı sesi taklit etmeye çalışıyordur?"
Şıklarda şu cevaplar yer aldı:
A: Miyav miyav - B: Ü ürü üüü - C: Aaa iii aaa iii - D: Hav hav
Yarışmacı, doğru yanıt olan "C: Aaa iii aaa iii" seçeneğini tercih ederek ikinci soruyu da doğru yanıtladı.
-
"Kim Milyoner Olmak İster?"da dördüncü soru coğrafya bilgisini ölçtü. Yarışmacıya, Türkiye'nin denizlere kıyı yapan illeriyle ilgili şu soru yöneltildi:
"Türkiye'nin hangi iki denize birden kıyısı olan bir ili yoktur?"
Şıklarda şu seçenekler yer aldı:
A: Marmara Denizi ve Karadeniz
B: Akdeniz ve Ege Denizi
C: Marmara Denizi ve Ege Denizi
D: Karadeniz ve Akdeniz
Yarışmacı, doğru yanıt olan "D: Karadeniz ve Akdeniz" seçeneğini işaretleyerek soruyu doğru cevapladı.
-
"Kim Milyoner Olmak İster?"ın yeni bölümünde yarışmacıya yöneltilen üçüncü soru, dikkat gerektiren mantık sorularından biri oldu. Yarışmacıya, tarih ve ay bilgisi üzerinden şöyle bir soru soruldu:
"'O günü hiç unutmam, ayın 28'iydi, ayın son günündeydik' diyen biri, hangi ayda yaşadığı bir anısını anlatıyordur?"
Şıklarda şu seçenekler yer aldı:
A: Şubat - B: Mayıs - C: Ağustos - D: Kasım
Yarışmacı, doğru yanıt olan "A: Şubat" seçeneğini işaretleyerek bir soruyu daha doğru cevapladı.
-
"Kim Milyoner Olmak İster?"da beşinci soru çizgi film tutkunlarını gülümsetti. Yarışmacıya, popüler çizgi film karakterleri arasından bir soyadı eşleştirmesi soruldu:
"Hangi çizgi film kahramanının soyadı 'Ozora'dır?"
Şıklarda şu seçenekler yer aldı:
A: Candy
B: Heidi
C: Tsubasa
D: Pinokyo
Yarışmacı, doğru cevap olan "C: Tsubasa" seçeneğini işaretledi
-
Kim Milyoner Olmak İster?"da altıncı soru bu kez botanik bilgisi üzerineydi. Yarışmacıya, yer fıstığının hangi familyaya ait olduğuna dair bilgi ölçen şu soru yöneltildi:
"Yer fıstığı hangi familyaya ait, meyve veren bir tarım bitkisidir?"
Şıklarda şu seçenekler yer aldı:
A: Kabakgiller
B: Baklagiller
C: Turpgiller
D: Patlıcangiller
Yarışmacı, doğru cevap olan "B: Baklagiller" seçeneğini işaretleyerek soruyu doğru yanıtladı.
-
"Kim Milyoner Olmak İster?"ın yedinci sorusu bu kez türkü bilgisi üzerineydi. Yarışmacıya, sesli dinletilen bir türkü yorumundan yola çıkarak şu soru yöneltildi:
"Jülide Özçelik'ten bir yorumunu dinlediğiniz 'Gizli Gizli' adlı türkü kime aittir?"
Şıklarda şu seçenekler yer aldı:
A: Âşık Mahzuni Şerif
B: Âşık Veysel
C: Neşet Ertaş
D: Ali Ekber Çiçek
Yarışmacı, doğru yanıt olan "A: Âşık Mahzuni Şerif" seçeneğini işaretleyerek sesli soruyu başarıyla geçti.
-
Yarışmacıya yöneltilen soru şöyleydi:
"Ay'a en son ayak basıldığından bu yana yaklaşık kaç yıl geçmiştir?"
Şıklarda şu seçenekler yer aldı:
A: 3
B: 6
C: 53
D: 56
Yüzde 50 joker hakkını kullanan yarışmacı "C: 53" cevabını işaretleyerek bir sonraki soruyu görmeye hak kazandı.
-
"Kim Milyoner Olmak İster?"in sekizinci sorusu etimoloji bilgisini ölçtü ve yarışmacıyı zorladı. Türkçeye Fransızcadan geçen bir kelimenin Latince kökenini soran soru karşısında yarışmacı bu kez telefon jokerini kullanmayı tercih etti.
"Türkçeye Fransızcadan geçen 'gladyatör' kelimesinin Latincedeki anlamı hangisidir?"
Şıklarda şu seçenekler yer aldı:
A: Gurur kaynağı
B: Aslan deviren
C: Kılıç ustası
D: Arena savaşçısı
Yarışmacı, telefon jokerinden aldığı yanlış cevapla yarışmaya veda etti ve "C: Kılıç ustası" seçeneğini işaretledi.