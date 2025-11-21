Telefon Jokeri Yarışmacıyı Yaktı!

"Kim Milyoner Olmak İster?"da ikinci soru stüdyoda keyifli anlar yaşattı. Yarışmacıya bu kez hayvan sesleri üzerine esprili bir soru yöneltildi:

"Hangisini yüksek sesle söyleyen biri muhtemelen eşeğin çıkardığı sesi taklit etmeye çalışıyordur?"

Şıklarda şu cevaplar yer aldı:

A: Miyav miyav - B: Ü ürü üüü - C: Aaa iii aaa iii - D: Hav hav

Yarışmacı, doğru yanıt olan "C: Aaa iii aaa iii" seçeneğini tercih ederek ikinci soruyu da doğru yanıtladı.