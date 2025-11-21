Ünlü İsim Uyuşturucudan Sonra Ehliyetini De Kaptırdı
Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Birce Akalay, Beşiktaş'ta alkollü araç kullanırken yakalandı. Ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu.
-
Ünlü oyuncu Birce Akalay, İstanbul'da gerçekleştirilen trafik uygulamasında polis ekipleri tarafından durduruldu.
-
Kontrol sırasında yapılan ölçümde Akalay'ın kanında yasal limitin üzerinde alkol bulunduğu belirtilirken, alkollü araç kullanımı nedeniyle ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
-
EHLİYETİNE EL KONULUP CEZA YAZILDI
tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'i haberine göre; Beşiktaş'ta denetim yapan trafik polislerinin radarına yakalanan Birce Akalay'a alkol testi yapıldı.
-
Ünlü oyuncunun promil testi 1.12 çıktı. 41 yaşındaki Akalay'ın ehliyetine el konulduktan sonra idari para cezası uygulandı.
21 Kasım 2025