Egm 100 Bin Tl Promosyon Ödeme Tarihleri:

Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
AK Parti'de İmralı Cezaevi'ne gidecek isim belli oldu
AK Parti'de İmralı Cezaevi'ne gidecek isim belli oldu
MEB'in 24 Kasım programı açıklandı: Öğretmen ataması ve 2. Maarif Kongresi
MEB'in 24 Kasım programı açıklandı: Öğretmen ataması ve 2. Maarif Kongresi
100 milyar liralık altın ve kıymetli maden vurgunu: 20 tutuklama
100 milyar liralık altın ve kıymetli maden vurgunu: 20 tutuklama
İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
Bakan Memişoğlu: Randevu sorununu büyük oranda çözdük
Bakan Memişoğlu: Randevu sorununu büyük oranda çözdük
Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'

Egm 100 Bin Tl Promosyon Ödeme Tarihleri:

2025 EGM promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak belli oldu mu?

  1. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeline ödenecek 100 bin TL'lik maaş promosyonu, Türkiye İş Bankası ile yapılan yeni anlaşmanın ardından gündemdeki sıcaklığını koruyor. Merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan polisler, ödemelerin hangi tarihte hesaplara aktarılacağını merak ediyor. Promosyonun tek seferde yatırılacağı belirtilirken, "EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak?" sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. İşte son gelişmeler

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeline ödenecek 100 bin TL'lik maaş promosyonu, Türkiye İş Bankası ile yapılan yeni anlaşmanın ardından gündemdeki sıcaklığını koruyor. Merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan polisler, ödemelerin hangi tarihte hesaplara aktarılacağını merak ediyor. Promosyonun tek seferde yatırılacağı belirtilirken, "EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak?" sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. İşte son gelişmeler

  2. EGM personeline verilecek 100 bin TL promosyon ödemesi için geri sayım başladı. İş Bankası ile sağlanan anlaşmanın ardından polislerin gözü ödeme tarihine çevrildi. Promosyonun tek seferde yatırılacağı belirtilirken, "EGM promosyonu ne zaman yatacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

    EGM personeline verilecek 100 bin TL promosyon ödemesi için geri sayım başladı. İş Bankası ile sağlanan anlaşmanın ardından polislerin gözü ödeme tarihine çevrildi. Promosyonun tek seferde yatırılacağı belirtilirken, "EGM promosyonu ne zaman yatacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

  3. <p><strong>EGM PROMOSYON ANLAŞMASI SONUÇLANDI</strong></p><p>Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) 2025-2028 yıllarını kapsayan banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025'te yapıldı. İhale, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personelin maaş ve ücret ödemelerini kapsıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü ve ihale komisyonu üyeleriyle yaptığı görüşmede, en yüksek teklifi sunan iki bankadan tekliflerini yeniden gözden geçirmelerini talep etmişti.</p>

    EGM PROMOSYON ANLAŞMASI SONUÇLANDI

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) 2025-2028 yıllarını kapsayan banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025'te yapıldı. İhale, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personelin maaş ve ücret ödemelerini kapsıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü ve ihale komisyonu üyeleriyle yaptığı görüşmede, en yüksek teklifi sunan iki bankadan tekliflerini yeniden gözden geçirmelerini talep etmişti.

  4. <p><strong>İHALEYİ İŞ BANKASI KAZANDI</strong></p><p>İhale Komisyonu, en yüksek teklifi sunan iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88.500 TL) ile tekliflerini güncellemeleri için görüşme yaptı. Vakıfbank teklifini 90.000 TL'de sabit tutarken, Türkiye İş Bankası teklifini 100.000 TL'ye yükseltti. Böylece 2025-2028 dönemi için EGM banka promosyon ihalesi Türkiye İş Bankası'nın oldu.</p>

    İHALEYİ İŞ BANKASI KAZANDI

    İhale Komisyonu, en yüksek teklifi sunan iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88.500 TL) ile tekliflerini güncellemeleri için görüşme yaptı. Vakıfbank teklifini 90.000 TL'de sabit tutarken, Türkiye İş Bankası teklifini 100.000 TL'ye yükseltti. Böylece 2025-2028 dönemi için EGM banka promosyon ihalesi Türkiye İş Bankası'nın oldu.

  5. <p><strong>EGM MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?</strong></p><p>Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeline yönelik 2022 yılında imzalanan protokol, 1 Kasım 2022'de yürürlüğe girmişti. Üç yıllık sürenin dolmasıyla eski protokol 1 Kasım 2025'te sona erdi.</p><p>Buna göre, 2025 EGM promosyon ödemelerinin Kasım ayında personel hesaplarına yatırılması bekleniyor. Promosyon ödeme tarihi netleştiğinde haberimize eklenecektir.</p>

    EGM MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeline yönelik 2022 yılında imzalanan protokol, 1 Kasım 2022'de yürürlüğe girmişti. Üç yıllık sürenin dolmasıyla eski protokol 1 Kasım 2025'te sona erdi.

    Buna göre, 2025 EGM promosyon ödemelerinin Kasım ayında personel hesaplarına yatırılması bekleniyor. Promosyon ödeme tarihi netleştiğinde haberimize eklenecektir.

  6. <p><strong>ÖDEMELER TEK SEFERDE YAPILACAK</strong></p><p>EGM maaş promosyonu, personelin şahsi maaş hesabına doğrudan aktarılacak. 100.000 TL'lik promosyon tutarı, tek seferde ve herhangi bir kesinti olmadan ödenecek.</p>

    ÖDEMELER TEK SEFERDE YAPILACAK

    EGM maaş promosyonu, personelin şahsi maaş hesabına doğrudan aktarılacak. 100.000 TL'lik promosyon tutarı, tek seferde ve herhangi bir kesinti olmadan ödenecek.

22 Kasım 2025