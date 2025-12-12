Güncel hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen ve yaşlısından gencine herkesin sahip olduğu akıllı telefon modelleri her yıl daha güçlü ve rekabetçi seviyelere geliyor. Mobil cihazların performansını objektif kriterlerle ölçen AnTuTu tarafından hazırlanan ''En Güçlü 10 Akıllı Telefon'' listesi teknoloji dünyasına adeta bomba gibi düştü. İphone 17 ise listeye bile giremedi...