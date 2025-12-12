En Güçlü 10 Akıllı Telefon
prestijli performans platformunun açıkladığı sıralamada milyonların tercih ettiği popüler model yer alamadı. İşte zirvedeki telefonlar
Güncel hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen ve yaşlısından gencine herkesin sahip olduğu akıllı telefon modelleri her yıl daha güçlü ve rekabetçi seviyelere geliyor. Mobil cihazların performansını objektif kriterlerle ölçen AnTuTu tarafından hazırlanan ''En Güçlü 10 Akıllı Telefon'' listesi teknoloji dünyasına adeta bomba gibi düştü. İphone 17 ise listeye bile giremedi...
Her ay mevcut telefonları teste sokarak aldıkları puanlara göre sıralayan AnTuTu, 2025 yılının en iyi ve güçlü telefonlarını açıkladı.
iPHONE 17 İLK 10'DA YOK: Dünyanın en çok tercih edilen telefon markalarından Apple'ın amiral gemisi iPhone 17 serisi ise listede sürpriz yaptı. Satış rekorları kıran modelin 10 telefonluk listede yer almaması dikkat çekti.
LİSTENİN ZİRVESİNDE RED MAGİC 11 PRO VAR: Listenin zirvesinde, Snapdragon 8 Elite Gen5 işlemcisiyle öne çıkan Red Magic 11 Pro bulunuyor. Üst düzey performansıyla rakiplerini geride bırakan modeli, ikinci sırada iQOO 15 takip etti. Üçüncü sırada ise OnePlus 15 yer aldı.
'AnTuTu'nun açıkladığı verilere göre Xiaomi 15 ise 2.962.431 puanla listenin sekizinci basamağında kendine yer buldu. Marka çeşitliliğinin arttığı listede rekabetin giderek kızıştığı görülüyor.
LİSTE ŞU ŞEKİLDE: ? 1- Red Magic 11 Pro - Snapdragon 8 Elite Gen 5 - 16GB + 512GB Skor: 3,933,699 ? 2- iQOO 15 - Snapdragon 8 Elite Gen 5 - 16GB + 512GB Skor: 3,778,286
? 3- OnePlus 15 - Snapdragon 8 Elite Gen 5 - 16GB + 512GB Skor: 3,589,169 ? 4- vivo X300 Pro - Dimensity 9500 - 16GB + 512GB Skor: 3,410,926
? 5- OPPO Find X9 Pro - Dimensity 9500 - 16GB + 512GB Skor: 3,370,151 ? 6- iQOO 13 - Snapdragon 8 Elite - 16GB + 512GB Skor: 3,126,270
? 7- iQOO Neo10 Pro+ - Snapdragon 8 Elite - 12GB + 256GB Skor: 2,976,271 ? 8- Mi 15 - Snapdragon 8 Elite - 12GB + 512GB Skor: 2,962,431
? 9- Poco F7 Ultra - Snapdragon 8 Elite - 16GB + 512GB Skor: 2,955,217 ? 10- Mi 15 Ultra - Snapdragon 8 Elite - 16GB + 512GB Skor: 2,949,035
