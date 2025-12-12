Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi
'Bıçak parası' soruşturmasında profesöre tutuklama
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret mesajı: Bir denge bulmalıyız
KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
En Güçlü 10 Akıllı Telefon

prestijli performans platformunun açıkladığı sıralamada milyonların tercih ettiği popüler model yer alamadı. İşte zirvedeki telefonlar

  1. Güncel hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen ve yaşlısından gencine herkesin sahip olduğu akıllı telefon modelleri her yıl daha güçlü ve rekabetçi seviyelere geliyor. Mobil cihazların performansını objektif kriterlerle ölçen AnTuTu tarafından hazırlanan ''En Güçlü 10 Akıllı Telefon'' listesi teknoloji dünyasına adeta bomba gibi düştü. İphone 17 ise listeye bile giremedi...

  2. Her ay mevcut telefonları teste sokarak aldıkları puanlara göre sıralayan AnTuTu, 2025 yılının en iyi ve güçlü telefonlarını açıkladı.

  3. iPHONE 17 İLK 10'DA YOK: Dünyanın en çok tercih edilen telefon markalarından Apple'ın amiral gemisi iPhone 17 serisi ise listede sürpriz yaptı. Satış rekorları kıran modelin 10 telefonluk listede yer almaması dikkat çekti.

  4. LİSTENİN ZİRVESİNDE RED MAGİC 11 PRO VAR: Listenin zirvesinde, Snapdragon 8 Elite Gen5 işlemcisiyle öne çıkan Red Magic 11 Pro bulunuyor. Üst düzey performansıyla rakiplerini geride bırakan modeli, ikinci sırada iQOO 15 takip etti. Üçüncü sırada ise OnePlus 15 yer aldı.

  5. 'AnTuTu'nun açıkladığı verilere göre Xiaomi 15 ise 2.962.431 puanla listenin sekizinci basamağında kendine yer buldu. Marka çeşitliliğinin arttığı listede rekabetin giderek kızıştığı görülüyor.

  6. LİSTE ŞU ŞEKİLDE: ? 1- Red Magic 11 Pro - Snapdragon 8 Elite Gen 5 - 16GB + 512GB Skor: 3,933,699 ? 2- iQOO 15 - Snapdragon 8 Elite Gen 5 - 16GB + 512GB Skor: 3,778,286

  7. ? 3- OnePlus 15 - Snapdragon 8 Elite Gen 5 - 16GB + 512GB Skor: 3,589,169 ? 4- vivo X300 Pro - Dimensity 9500 - 16GB + 512GB Skor: 3,410,926

  8. ? 5- OPPO Find X9 Pro - Dimensity 9500 - 16GB + 512GB Skor: 3,370,151 ? 6- iQOO 13 - Snapdragon 8 Elite - 16GB + 512GB Skor: 3,126,270

  9. ? 7- iQOO Neo10 Pro+ - Snapdragon 8 Elite - 12GB + 256GB Skor: 2,976,271 ? 8- Mi 15 - Snapdragon 8 Elite - 12GB + 512GB Skor: 2,962,431

  10. ? 9- Poco F7 Ultra - Snapdragon 8 Elite - 16GB + 512GB Skor: 2,955,217 ? 10- Mi 15 Ultra - Snapdragon 8 Elite - 16GB + 512GB Skor: 2,949,035

12 Aralık 2025