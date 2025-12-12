Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi
'Bıçak parası' soruşturmasında profesöre tutuklama
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret mesajı: Bir denge bulmalıyız
KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
Bir Kaşıkta Yaşlanmayı Durduran Süper Besin!

Kimilerinin burun kıvırdığı kimilerinse bayıla bayıla tükettiği ciğerin lezzeti tartışmalı olsa da faydalarını es geçmek mümkün değil.

    Kimilerinin burun kıvırdığı kimilerinse bayıla bayıla tükettiği ciğerin lezzeti tartışmalı olsa da faydalarını es geçmek mümkün değil. B12 ve kolajen deposu olan bu süper besinin faydalarını sizler için derledik...

    Dünyanın en tartışmalı lezzetlerinden biri olan sakatatlar, kimi içi ziyafet kimi içinse tabakta asla yeri olmayan bir tabu! Her ne kadar tadı ve dokusu tartışma konusu olsa da bu besinler, faydalarıyla tam bir şifa deposu.

    Özellikle uzmanlar, söz konusu ciğer olduğunda, pek çok meyve ve sebzenin sunduğundan çok daha yoğun bir vitamin, mineral ve protein kaynağı olduğuna dikkat çekiyor.

    Yüksek kaliteli protein kaynağı olan ciğer, kas kütlesinin korunmasına ve onarılmasına yardımcı olur.

    B12 vitamini açısından zengin olan bu eşsiz lezzet, düzenli tüketimde kırmızı kan hücresi üretimi ve sinir sistemi sağlığını destekler.

    Ayrıca yoğun demir içeriği sayesinde kansızlığın önüne geçerek ve vücutta oksijen taşıma kapasitesini artırabilir.

    A vitamini açısından en iyi hayvansal kaynaklardan biri olan bu besin, yeterli miktarda tüketildiğinde katarakt ve meme kanseri riskini minimuma düşürebilir.

    Cilt sağlığı ve yaşlanma karşıtı etkiler düşünüldüğünde ciğer, harika bir doğal kaynak olacaktır. Bu süper besin, doğrudan kolajen içermese de vücudumuzun kendi kolajen üretimini destekleyen ve mevcut kolajeni koruyan kritik bileşenleri yüksek yoğunlukta barındırır.Bu da onun dolaylı yoldan güçlü bir yaşlanma karşıtı gıda rolü üstlenmesini sağlar.

    Ancak yoğun bir A vitamini kaynağı olan ciğerin tüketiminde bazı uyarıları göz önünde bulundurmakta fayda var. Özellikle hamilelerin ve yüksek miktarda A vitamini takviyesi kullananların aşırı tüketimden kaçınması ve mutlaka bir uzmana danışarak tüketmesi gerekmektedir.

12 Aralık 2025