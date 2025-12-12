Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Herkes Satın Aldı Ama Güvenli Değil

  1. Evlerde kullanılan temizlik ürünleri yanlış kullanımla sağlığı riske atabiliyor. Son olarak Trabzon'da yaşanan olay, "Çamaşır suyu zehirler mi?" sorusunu gündeme getirdi.

  2. Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları Prof. Dr. Şehmus Özmen, özellikle bilinçsiz tüketici olarak ürünlerin kullanımının problemlere yol açtığına dikkat çekti. ASİDİK VE BAZİK MADDELER ÇOK TEHLİKELİ Tüketicilerin etiket okuma alışkanlığı edinmesi ve üreticinin kullanım ve güvenlik tedbirleri önerilerine uyulmasının önemli olduğunu belirten Özmen, şöyle devam etti:

  3. "Bu maddeler oldukça etkili kimyasal içeriklere sahip yoğun maddeler. Hepsi ciddi toksiteye neden olan bazen kanserojen etkileri olan ürünler. Tüm özellikleri aslında ürünlerin etiketlerinin üzerinde ifade ediliyor. Ama bununla ilgili ürünü tüketirken mutlaka vatandaşlarımızın bunlara dikkat etmesi gerekiyor." Buradaki olası yanlışlara değinen Dr. Şehmus Özmen, uyarılarını şu şekilde sıraladı: "Bu maddelerin bir kısmı asidik, bir kısmı bazik olabiliyor ve özellikle karıştırıldıklarında tehlikeli reaksiyonlara girebiliyorlar. Bunların karıştırılması, birlikte kullanılması, yüksek miktarda kullanılması veya amacının dışında kullanılması olarak sıralanabilir.

  4. Bir ürünü kullanım amacına uygun olmayan bir şekilde kullandığınızda zarar görme ihtimaliniz daha yüksek oluyor. Ülkemizde yaygın olarak tuz ruhu gibi yüzey temizleyiciler ve çamaşır suyunun karıştırılması zehirli, öldürücü olabilen gazlara neden oluyor. Bu gazların solunması akciğer yoluyla etkilenme ve sonuçta kalp üzerinden bir ölümle maalesef sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla bununla ilgili üreticinin önerdiği şekilde tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu koruyucu gözlük, eldiven, maske olabilir. Yine ürünün kullanıldığı yerin havalandırma derecesi, pencerenin açık olup olmadığı, maske kullanımı sonucu etkileyebilen faktörler olarak sıralanabilir. Ürünlerin bir kısmı kanserojen etkiler yapabilirken, bir kısmı cilt ve akciğerde tahrişe neden olabiliyor, bir kısmı beyinde birikip beyinle ilgili nörolojik hasarlara neden olabiliyor."

12 Aralık 2025