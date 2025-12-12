Herkes Satın Aldı Ama Güvenli Değil

Bir ürünü kullanım amacına uygun olmayan bir şekilde kullandığınızda zarar görme ihtimaliniz daha yüksek oluyor. Ülkemizde yaygın olarak tuz ruhu gibi yüzey temizleyiciler ve çamaşır suyunun karıştırılması zehirli, öldürücü olabilen gazlara neden oluyor. Bu gazların solunması akciğer yoluyla etkilenme ve sonuçta kalp üzerinden bir ölümle maalesef sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla bununla ilgili üreticinin önerdiği şekilde tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu koruyucu gözlük, eldiven, maske olabilir. Yine ürünün kullanıldığı yerin havalandırma derecesi, pencerenin açık olup olmadığı, maske kullanımı sonucu etkileyebilen faktörler olarak sıralanabilir. Ürünlerin bir kısmı kanserojen etkiler yapabilirken, bir kısmı cilt ve akciğerde tahrişe neden olabiliyor, bir kısmı beyinde birikip beyinle ilgili nörolojik hasarlara neden olabiliyor."