Bu Kasabada Ölüm Yasak!

Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!
Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi
'Bıçak parası' soruşturmasında profesöre tutuklama
'Bıçak parası' soruşturmasında profesöre tutuklama
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret mesajı: Bir denge bulmalıyız
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret mesajı: Bir denge bulmalıyız
KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu

Bu Kasabada Ölüm Yasak!

Peki nasıl olacak o iş?

  1. Norveç'in kuzey kıyılarında yer alan Longyearbyen'e seyahat eden içerik üreticisi Simon Wilson, buzlarla çevrili bu kasabanın ilginç bir kuralıyla karşılaşınca adeta şaşkınlığa uğradı. "Dünyanın en kuzeydeki kasabası" olarak bilinen Longyearbyen'de keşfettiği birçok sıra dışı detay arasında, Simon'ı en çok sarsan ise burada ölmenin yasak olduğunu belirten sıra dışı bir uygulamaydı.

    Norveç'in kuzey kıyılarında yer alan Longyearbyen'e seyahat eden içerik üreticisi Simon Wilson, buzlarla çevrili bu kasabanın ilginç bir kuralıyla karşılaşınca adeta şaşkınlığa uğradı. "Dünyanın en kuzeydeki kasabası" olarak bilinen Longyearbyen'de keşfettiği birçok sıra dışı detay arasında, Simon'ı en çok sarsan ise burada ölmenin yasak olduğunu belirten sıra dışı bir uygulamaydı.

  2. Daha fazla bilgi almak isteyen Simon, kasabanın yerlilerinden Marcus ile konuştu. Marcus, bu alışılmadık kuralın arkasındaki nedeni detaylarıyla açıkladı.

    Daha fazla bilgi almak isteyen Simon, kasabanın yerlilerinden Marcus ile konuştu. Marcus, bu alışılmadık kuralın arkasındaki nedeni detaylarıyla açıkladı.

  3. Marcus, "Burada bir yaşlı bakım merkezi bulunmuyor. Elbette geçmişte yaşamını yitirenler oldu, ancak genel uygulama şu: Eğer bir kişi çok yaşlandıysa ya da artık kendi bakımını üstlenemeyecek durumdaysa adaya girişine izin verilmiyor." diye konuştu.

    Marcus, "Burada bir yaşlı bakım merkezi bulunmuyor. Elbette geçmişte yaşamını yitirenler oldu, ancak genel uygulama şu: Eğer bir kişi çok yaşlandıysa ya da artık kendi bakımını üstlenemeyecek durumdaysa adaya girişine izin verilmiyor." diye konuştu.

  4. Simon, adada yaşayanların yaşlandıklarında nasıl bir süreçle karşılaştığını sormayı da ihmal etmedi.

    Simon, adada yaşayanların yaşlandıklarında nasıl bir süreçle karşılaştığını sormayı da ihmal etmedi.

  5. Marcus, "Yerel yönetim, herkesin yaşını ve çalışma durumunu içeren ayrıntılı bir kayıt sistemi tutuyor." diyerek durumu açıkladı.

    Marcus, "Yerel yönetim, herkesin yaşını ve çalışma durumunu içeren ayrıntılı bir kayıt sistemi tutuyor." diyerek durumu açıkladı.

  6. Ayrıca, genellikle bölge sakinlerinin 70 yaşına ulaştıklarında adadan ayrılmaya başladığını da belirtti.

    Ayrıca, genellikle bölge sakinlerinin 70 yaşına ulaştıklarında adadan ayrılmaya başladığını da belirtti.

  7. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Christian Meyer, bu yasa ilk duyulduğunda garip görünse de aslında sağlam bilimsel temellere dayandığını ifade ediyor.

    Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Christian Meyer, bu yasa ilk duyulduğunda garip görünse de aslında sağlam bilimsel temellere dayandığını ifade ediyor.

  8. Christian, yasağın nedenini şöyle anlatıyor: "Donmuş toprak, bedenlerin çürümesini durdurmakla kalmaz; ölümcül hastalık taşıyan mikroorganizmaların da uzun süre canlı kalmasına yol açar.

    Christian, yasağın nedenini şöyle anlatıyor: "Donmuş toprak, bedenlerin çürümesini durdurmakla kalmaz; ölümcül hastalık taşıyan mikroorganizmaların da uzun süre canlı kalmasına yol açar.

  9. Bu da halkın ilerleyen dönemlerde aynı hastalıklara yakalanma riskini artırır. Dolayısıyla bu yasak, hem hijyen hem de genel sağlık güvenliği için uygulanıyor." Ayrıca, "Eğer bir kişinin ölümüne yakın olduğu düşünülüyorsa, onu anakaraya nakletmek için tüm imkanlar seferber edilir." diye de ekledi.

    Bu da halkın ilerleyen dönemlerde aynı hastalıklara yakalanma riskini artırır. Dolayısıyla bu yasak, hem hijyen hem de genel sağlık güvenliği için uygulanıyor." Ayrıca, "Eğer bir kişinin ölümüne yakın olduğu düşünülüyorsa, onu anakaraya nakletmek için tüm imkanlar seferber edilir." diye de ekledi.

12 Aralık 2025