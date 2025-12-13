Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul taksicileri protestoda
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
Vücudunuzdan Fazla Tuzu Atmanın 3 Etkili Yolunu Öğrenin!

Fazla tuz tüketimi sonrası ortaya çıkan aşırı susuzluk hissinin nedenini öğrenin. Sodyum ve su dengesini korumak için su içmenin yanı sıra uygulayabileceğiniz 3 etkili yöntemle fazla tuzu vücudunuzdan atın.

  1. <strong>Tuzlu gıda tüketimi</strong> sonrası meydana gelen aşırı susuzluk hissi bir rastlantı değil, vücudumuzun bize verdiği bir alarmdır.

  2. Fazla tuz tüketimi sonrası, vücudumuz <strong>sodyum</strong> ve <strong>su</strong> dengesini korumak için çalışmaya başlar ve su, fazla tuzun böbrekler aracılığıyla vücuttan atılmasını kolaylaştıracağı için buna bağlı olarak bol su içme isteği ortaya çıkar.

  3. Ancak, sadece su içmek bu tuzun vücuttan atılmasına yardımcı olmaz.

  4. Vücudumuzun <strong>sodyum</strong> ve <strong>su</strong> dengesini sağlamak için aynı zamanda birkaç şeye daha yapmamız gerekir.

  5. <em><strong>İşte fazla tuzu vücuttan atmak için uygulayabileceğiniz&nbsp;3 yöntem!</strong></em>

  6. <span><strong>SU ORANI YÜKSEK SEBZE VE MEYVE TÜKETİN</strong></span>Fazla tuzlu gıda tüketimi sonrası, vücudun tuzu seyreltmesi için <strong>su oranı yüksek meyve ve sebzeler</strong> tüketmek oldukça önemlidir.&nbsp;

  7. Özellikle <strong>salatalık, karpuz</strong> ve <strong>kereviz</strong> gibi su oranı yüksek yiyecekler hem vücudun sıvı ihtiyacını karşılayacak hem de fazla tuzun vücuttan atılmasına yardımcı olacaktır.

  8. <span><strong>DÜŞÜK TEMPOLU EGZERSİZLERLE TERLEYİN</strong></span>Fazla tuzun vücuttan atılmasının en doğal yöntemlerinden biri, <strong>terlemeyle</strong> gerçekleşir. Terleme, vücuttaki fazla tuzun dışarı atılmasına yardımcı olur.&nbsp;

  9. Tuzlu gıdalar tükettikten sonra hafif ya da orta şiddette yapılan egzersizler, kan dolaşımını hızlandırarak terleyerek vücudunuzdaki fazla tuzun atılmasını sağlayabilirsiniz.&nbsp;

  10. Ancak, terleme esnasında kaybettiğiniz sıvıları yerine koymakta son derece önemlidir. Bu nedenle, egzersiz sonrasında yeterli miktarda su içmeyi unutmamalısınız.

  11. <span><strong>POTASYUM ORANI YÜKSEK GIDALAR TÜKETİN</strong></span><strong>Potasyum</strong>, vücudun <strong>sodyum</strong> dengesini sağlamada oldukça önemli bir elementtir.

  12. Aşırı tuzlu gıdalar tükettikten sonra&nbsp;<strong>potasyum oranı yüksek muz, portakal, ıspanak</strong>&nbsp;ve&nbsp;<strong>tatlı patates</strong>&nbsp;gibi gıdalar tüketmek vücudun dengeyi daha hızlı kurmasına yardımcı olur.

13 Aralık 2025