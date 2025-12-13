Chatgpt Kamerayı İzinsiz Açabilir Mi?
'İzleniyoruz' iddiası sosyal medyayı karıştırdı
-
Yapay zeka teknolojilerinin günlük hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte gizlilik endişeleri de yeni bir boyut kazandı. Son günlerde sosyal medya platformlarında dolaşıma giren bazı videolar, popüler yapay zeka uygulamalarının, kullanıcı izni ve kamera açık olmasa dahi ortamı görebildiğini iddia ediyor.
-
Milyonlarca kez izlenen bu videolar sonrası teknoloji dünyasında "Mahremiyetimiz ihlal mi ediliyor?" tartışması başladı. Konuyu mercek altına alan teknoloji uzmanları ise hem bu videoların perde arkasını hem de kullanıcıların dikkat etmesi gereken "görünmeyen" gerçek riskleri açıkladı.
-
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kullanıcıların yapay zekaya komut verdiği ve uygulamanın, kamera arayüzü kapalıyken bile ortamdaki nesneleri tanımladığı görülüyor. Bu durum, "Uygulamalar bizi gizlice izliyor" korkusunu tetikledi.
-
Ancak siber güvenlik ve iletişim uzmanlarına göre, bu videoların büyük bir kısmı sosyal medya etkileşimi uğruna hazırlanmış manipülasyonlardan ibaret olabilir. Uzman değerlendirmelerine göre, modern mobil işletim sistemleri (iOS ve Android) kamera ve mikrofon erişimi konusunda son derece katı protokollere sahip.
Bazı uzman isimlere göre; Bir uygulamanın kamera veya mikrofona erişmesi durumunda telefon ekranlarında mutlaka yeşil veya turuncu bir uyarı ışığı yanıyor. Bu ışık yanmadan gizli bir erişim teknik olarak çok düşük bir ihtimalken çoğu kullanıcı geçmişte verdiği izinleri unutuyor veya videolardaki kurguya aldanıyor.
-
Uzmanlara göre, kullanıcıların odaklanması gereken asıl nokta kameranın gizlice açılıp açılmadığı değil, verilen izinlerin kapsamı. Yapay zeka modelleri sadece bir görüntüyü kaydetmekle kalmıyor; o görüntüden sizin ruh halinizi, ev düzeninizi, alışkanlıklarınızı ve sosyo-ekonomik durumunuzu analiz ederek derinlemesine bir "kullanıcı profili" çıkarabiliyor.
-
Konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde şu çarpıcı tespite yer veriliyor:
Risk: Sorun sadece görselin alınması değil, bu verinin işlenerek hakkınızda ne tür bir bilgi bankası oluşturulduğudur.
Paylaşım: Toplanan bu verilerin reklam hedeflemeleri, davranış yönlendirme veya üçüncü taraflarla paylaşılma riski, kameranın anlık açılmasından çok daha büyük bir tehdit oluşturuyor.
-
Uzmanlar, bu güvenlik uyarısının sadece tek bir uygulama için değil; Gemini, Copilot, Claude gibi tüm büyük dil modelleri için geçerli olduğunu vurguluyor. Özellikle e-posta hesaplarıyla entegre çalışan yapay zeka asistanlarına verilen geniş yetkiler, verilerinize sandığınızdan daha derin bir erişim imkanı tanıyabilir.
-
Görüntüden daha sinsi bir tehlike ise "Ses Klonlama" teknolojisi. Uzmanlar, yapay zekanın sadece 10-20 saniyelik bir ses kaydından birebir ses taklidi yapabildiğine dikkat çekiyor.
-
Peki, yapay zeka çağında kişisel verilerimizi nasıl koruyabiliriz? Uzmanlar, basit ama etkili önlemleri şu şekilde sıralıyor:
Uygulama Yerine Tarayıcı: Mümkünse yapay zeka araçlarını telefon uygulaması yerine web tarayıcısı üzerinden kullanın. Tarayıcı izinleri daha kısıtlı ve geçicidir.
İzinleri Kontrol Edin: "Her zaman izin ver" seçeneği yerine "Sadece uygulamayı kullanırken" seçeneğini tercih edin.
Işıkları Takip Edin: Telefonunuzun üst köşesinde yanan yeşil/turuncu kamera ve mikrofon uyarı ışıklarına dikkat edin.
Arka Planı Temizleyin: Kullanmadığınız uygulamaların arka planda çalışmasını ve veri yenilemesini kapatın.
Bilinçli Paylaşım: Sesinizi ve yüzünüzü net içeren verileri herkese açık platformlarda paylaşırken iki kez düşünün.