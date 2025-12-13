Ramazan Ne Zaman Başlayacak, İlk Oruç Hangi Gün?
Ramazan bayramı hangi tarihte? İşte 2025-2026 Diyanet Ramazan takvimi
-
Ramazan ayı, 2026 dini günler takvimi, Ramazan Bayramı tarihleri ve üç aylar başlıklarıyla birlikte Türkiye'de yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. Hicrî ve Miladî takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl daha erken başlayan Ramazan, 2026'da da önceki yıla kıyasla yaklaşık 10 gün geriye çekilmiş olacak.
-
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan resmi takvime göre Ramazan ayının ilk günü 19 Şubat 2026 Perşembe gününe denk geliyor. İlk oruç bu tarihte tutulacak. Ramazan ayı 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek ve bu tarih aynı zamanda Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.
-
Ramazan Bayramı, 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayram üç gün sürecek ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek. Hafta sonu ile birleşen bayram günleri, Türkiye genelinde tatil planları yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
-
Üç ayların başlangıcı da netleşmiş durumda. Recep ayı 21 Aralık 2025'te başlayacak. Şaban ayı 21 Ocak 2026 tarihinde idrak edilecek. Üç ayların son halkası olan Ramazan ayı ise 19 Şubat 2026 itibarıyla başlayacak.
-
Diyanet'in yayımladığı takvime göre 2026 Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak. Dört gün sürecek bayram, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek.
-
-