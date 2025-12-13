Ramazan Ne Zaman Başlayacak, İlk Oruç Hangi Gün?

Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul taksicileri protestoda
İstanbul taksicileri protestoda
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı

Ramazan Ne Zaman Başlayacak, İlk Oruç Hangi Gün?

Ramazan bayramı hangi tarihte? İşte 2025-2026 Diyanet Ramazan takvimi

  1. Ramazan ayı, 2026 dini günler takvimi, Ramazan Bayramı tarihleri ve üç aylar başlıklarıyla birlikte Türkiye'de yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. Hicrî ve Miladî takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl daha erken başlayan Ramazan, 2026'da da önceki yıla kıyasla yaklaşık 10 gün geriye çekilmiş olacak.

    Ramazan ayı, 2026 dini günler takvimi, Ramazan Bayramı tarihleri ve üç aylar başlıklarıyla birlikte Türkiye'de yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. Hicrî ve Miladî takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl daha erken başlayan Ramazan, 2026'da da önceki yıla kıyasla yaklaşık 10 gün geriye çekilmiş olacak.

  2. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan resmi takvime göre Ramazan ayının ilk günü 19 Şubat 2026 Perşembe gününe denk geliyor. İlk oruç bu tarihte tutulacak. Ramazan ayı 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek ve bu tarih aynı zamanda Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan resmi takvime göre Ramazan ayının ilk günü 19 Şubat 2026 Perşembe gününe denk geliyor. İlk oruç bu tarihte tutulacak. Ramazan ayı 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek ve bu tarih aynı zamanda Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.

  3. Ramazan Bayramı, 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayram üç gün sürecek ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek. Hafta sonu ile birleşen bayram günleri, Türkiye genelinde tatil planları yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Ramazan Bayramı, 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayram üç gün sürecek ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek. Hafta sonu ile birleşen bayram günleri, Türkiye genelinde tatil planları yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

  4. Üç ayların başlangıcı da netleşmiş durumda. Recep ayı 21 Aralık 2025'te başlayacak. Şaban ayı 21 Ocak 2026 tarihinde idrak edilecek. Üç ayların son halkası olan Ramazan ayı ise 19 Şubat 2026 itibarıyla başlayacak.

    Üç ayların başlangıcı da netleşmiş durumda. Recep ayı 21 Aralık 2025'te başlayacak. Şaban ayı 21 Ocak 2026 tarihinde idrak edilecek. Üç ayların son halkası olan Ramazan ayı ise 19 Şubat 2026 itibarıyla başlayacak.

  5. Diyanet'in yayımladığı takvime göre 2026 Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak. Dört gün sürecek bayram, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek.

    Diyanet'in yayımladığı takvime göre 2026 Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak. Dört gün sürecek bayram, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek.

13 Aralık 2025