Çılgın Bediş'in Abdül'ü Son Haliyle Herkesi Üzdü

Çılgın Bediş'in Kapıcı Abdül'üydü! Zor şartlar altında yaşıyor! Son hali herkesi üzdü

  1. 2000'li yılların unutulmaz yapımlarından Çılgın Bediş dizisinde 'Kapıcı Abdül' karakteriyle hafızalara kazınan Abdülhamit Danışır'ın son hali gündeme geldi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, izleyicilerin çoğu ünlü ismi tanımakta güçlük çekti.

    2000'li yılların unutulmaz yapımlarından Çılgın Bediş dizisinde 'Kapıcı Abdül' karakteriyle hafızalara kazınan Abdülhamit Danışır'ın son hali gündeme geldi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, izleyicilerin çoğu ünlü ismi tanımakta güçlük çekti.

  2. 2000'li yıllara damga vuran ve 70 bölüm ekranlarda olan&nbsp;Çılgın Bediş&nbsp;halen daha çok konuşulan diziler arasında yer alıyor.&nbsp;Dizinin oyuncularının son hali sık sık merak konusu oluyor. Bunlar arasında dikkat çeken bir isimde dizide "Kapıcı Abdül" karakterini canlandıran Abdülhamit Danışır oldu. Danışır'ın son hali gündem oldu...

    2000'li yıllara damga vuran ve 70 bölüm ekranlarda olan Çılgın Bediş halen daha çok konuşulan diziler arasında yer alıyor. Dizinin oyuncularının son hali sık sık merak konusu oluyor. Bunlar arasında dikkat çeken bir isimde dizide "Kapıcı Abdül" karakterini canlandıran Abdülhamit Danışır oldu. Danışır'ın son hali gündem oldu...

  3. Ünlü oyuncunun son hali Instagram'da paylaşıldı. Ünlü ismi görenler neredeyse tanımakta zorlandı. Sosyal medyada oyuncunun son hali ile ilgili yorum yağdı.

    Ünlü oyuncunun son hali Instagram'da paylaşıldı. Ünlü ismi görenler neredeyse tanımakta zorlandı. Sosyal medyada oyuncunun son hali ile ilgili yorum yağdı.

  4. Zor şartlar altında geçimini sağlayan Danışır'ın son hali ile ilgili, "Çok değişmiş", "Allah güç kuvvet versin", "Tanıyamadım zaman insanı değiştiriyor" gibi yorumlar yapıldı.

    Zor şartlar altında geçimini sağlayan Danışır'ın son hali ile ilgili, "Çok değişmiş", "Allah güç kuvvet versin", "Tanıyamadım zaman insanı değiştiriyor" gibi yorumlar yapıldı.

  5. <p><strong>Ünlü isim geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklamada şunları ifade etmişti:</strong></p> <p>"Çılgın Bediş, G.O.R.A. ve birkaç projeden daha rol teklifi aldım. Sonrasında rol teklifi gelmedi. Oyunculuğa devam edemedim, yoksa işimiz güzeldi."</p>

    Ünlü isim geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklamada şunları ifade etmişti:

    "Çılgın Bediş, G.O.R.A. ve birkaç projeden daha rol teklifi aldım. Sonrasında rol teklifi gelmedi. Oyunculuğa devam edemedim, yoksa işimiz güzeldi."

  6. <p><strong>ABDÜLHAMİT DANIŞIR KİMDİR?</strong></p> <p>1987 yılında Fikrimin İnce Gülü-Sarı Mercedes sinema filminde Rüstem Amca karakterini canlandırmış 1993 yılında ise Balkan Balkan isimli sinema filminde rol almıştır. Ekran severler tarafından ise özellikle Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Kapıcı Abdül karakteri ile tanınmıştır.</p> <p>'Çılgın Bediş' dizisindeki 'Kapıcı Abdül' karakteriyle bilinen Abdülhamit Danışır, Kabataş'taki trafik ışıklarında duran araçlara dini kitaplar satıp hayatını bu şekilde sürdürmektedir.</p>

    ABDÜLHAMİT DANIŞIR KİMDİR?

    1987 yılında Fikrimin İnce Gülü-Sarı Mercedes sinema filminde Rüstem Amca karakterini canlandırmış 1993 yılında ise Balkan Balkan isimli sinema filminde rol almıştır. Ekran severler tarafından ise özellikle Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Kapıcı Abdül karakteri ile tanınmıştır.

    'Çılgın Bediş' dizisindeki 'Kapıcı Abdül' karakteriyle bilinen Abdülhamit Danışır, Kabataş'taki trafik ışıklarında duran araçlara dini kitaplar satıp hayatını bu şekilde sürdürmektedir.

  7. Uzun yıllardır sinema, dizi ve oyunculuk sektöründen uzak kalmak zorunda kalan Abdülhamit Danışır hakkında henüz doğum tarihi, doğum yeri ve aslen nereli olduğu gibi bilgilere ulaşılamamıştır. Yaşantısını İstanbul'da sürdüren oyuncunun uzun süredir İstanbul Beşiktaş'ta cadde üzerinde ve trafikte dini kitaplar sattığı belirtilmiştir.

    Uzun yıllardır sinema, dizi ve oyunculuk sektöründen uzak kalmak zorunda kalan Abdülhamit Danışır hakkında henüz doğum tarihi, doğum yeri ve aslen nereli olduğu gibi bilgilere ulaşılamamıştır. Yaşantısını İstanbul'da sürdüren oyuncunun uzun süredir İstanbul Beşiktaş'ta cadde üzerinde ve trafikte dini kitaplar sattığı belirtilmiştir.

