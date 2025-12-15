İstanbul'un 10 İlçesinde 9 Saat Elektrik Kesintisi!
AYEDAŞ, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 10 ilçede elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
-
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), 15 Aralık tarihli elektrik kesintisi programını resmi sitesi üzerinden duyurdu. İyileştirme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede kesintisi meydana gelecek.
-
ATAŞEHİR
15.12.2025 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜL, CEM, NADİRBEY, ATLAS, USTA, KEMAL PAŞA, DİLEK, TEPE, MEHTAP, ENDERBEY, İSMAİL CEM, ŞAHİNBEY, GÜLBEYAZ, ORTABAYIR
-
BEYKOZ
15.12.2025 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NEBİL ÇIKMAZI, KUZ DERE ÇIKMAZI, PAŞAMANDIRA, SAMYELİ ÇIKMAZI, MUCİZE
15.12.2025 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 34., TÜRKERİ, 6, 2, 35
-
KADIKÖY
15.12.2025 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKAĞA, KAZIM ÖZALP, ÜLKÜ
15.12.2025 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NURETTİN ALİ BERKOL, SELİN
-
KARTAL
15.12.2025 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖKIRMAK, ADNAN KAHVECİ, AYSEL, RÜSTEMAĞA, ÇINARALTI, FETHİ, DEKOR, TURNA, ULUBATLI, ÇINARLI
15.12.2025 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FİLİZ, ÇİĞDEM, EMİRHAN, BAKİ, ACISU, MORAL, FESLEĞEN, GÜLKURUSU, YADİGAR, SÜSNARI, İNCİRAĞACI, DEMET, ÇAMÖZÜ, KIRLANGIÇ, DUTAĞACI, HANIMELİ, BEŞİKÇİ, YALI, ASLAN, MORSÜMBÜL, İĞDEAĞACI, YILDIZ, LALE, ŞAHLAN, BİLGEHAN, BALAMİR, DEMİRKAPI, SAMANDIRA, EZEL, ZENBİL, AKDUT, AKIŞ, NİS, SAĞLAM, SEVEN, BİRSEN, MÜHÜRDAR, ŞAN, SELMA AKAY, PELİT, DEREÜSTÜ, MAHMUT KEMAL İNAN, VEYSEL, PAPİRÜS
-
MALTEPE 15.12.2025 09:30 - 14:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BARBAROS HAYRETTİN, KÜLTÜR, MEKTEP 15.12.2025 09:30 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÇAĞ, EREN, ADNAN KAHVECİ, TAHSİNBEY 15.12.2025 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak TAHSİNBEY 15.12.2025 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ADNAN KAHVECİ, EREN, TAHSİNBEY, BEYHAN 15.12.2025 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak REZZAN HAS 15.12.2025 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÇAĞ, EREN, TAHSİNBEY 15.12.2025 10:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÇAĞ, EREN, ADNAN KAHVECİ, TAHSİNBEY
-
PENDİK
15.12.2025 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAFA, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN, İLKER, YAKACIK, DAĞÇİLEĞİ, SERHAT
15.12.2025 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHATTİN VELED, UYUMLU, KARADENİZ, BARLA
15.12.2025 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARADENİZ, AKDENİZ, EĞRİKAPI, BAHATTİN VELED, UYUMLU, E-5 YAN YOLU
15.12.2025 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TECER DAĞI, SEFAHAT, BAHATTİN VELED, ÜÇTAŞ, ÇÖMLEK, SAMYELİ
15.12.2025 09:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEDEPAŞA
-
SANCAKTEPE
15.12.2025 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UYANIK, ŞAHİN, SUSAM
15.12.2025 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FETİH, KAZIM KARABEKİR, UYANIK, ÇİĞDEMLİK
15.12.2025 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAKACIK, FETİH, UYANIK, YAMAÇ, GEYLANİ
15.12.2025 10:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞIK VEYSEL, OVACIK, KEKLİK
15.12.2025 13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FENER, CAN, ATATÜRK, EYLÜL, ARAS, UYSAL
-
SULTANBEYLİ
15.12.2025 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖNCÜ, UNKAPANI, FERDİ, ERSİN, DİDEM, SOHBET, AKYAZI, HAYIRLI, CUMA
15.12.2025 09:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MESCİDİ AKSA, ANTALYA, ÜNLÜ, MIZRAK, DEVRAN, HACERÜL ESVED, SEVECEN, EVNER ERGUN, TEKİRDAĞ, AŞURE, BEŞER, DARLIK, NEŞİR, TEKKAN, ÜNAL, BAYRAKTAR, AHMEDİYE, MİLLET, SEDA, KARAHİSAR, TAŞKENT, ZÜBEYDE HANIM, KARAGÜL, TOROS, ABDULKADİR UDEH, PIRLANTA, ÜLKÜ, HANCI, ORHAN GAZİ, KALELİ, KIRIKHAN, GEBZE, İKLİM, SETTAR, SURE, ALUCRA, KUĞULU
15.12.2025 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEBİL, MUTLU, KURAN KURSU, TUFAN, ABDULLAH, KAMBER, SANEM, İTAAT, TRABZON, GÜLDEDE, ŞEHADET, KARATEPE, LEYLA, ŞALGAMLI
15.12.2025 12:00 - 15:00
Kesinti
-
ŞİLE
15.12.2025 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARABEYLİ, HAMARAT
15.12.2025 09:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HİSAR, FESTİVAL, MAHMUT DERE, DERİN DERYA, KUŞKONMAZ, PLAJLI YOL, ZÜHRE, ÇOBANKIZI, HAŞMET, ERİŞİM, EVİM, KIRSAL, KINALITAŞ, HOŞ, SARIÇİÇEK, DİNÇER, EMSAL, AKÇAKESE, EMİR, İMRENLİ, GÜNEŞTEPE
15.12.2025 10:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HİSAR, FESTİVAL, MAHMUT DERE, DERİN DERYA, KUŞKONMAZ, PLAJLI YOL, ZÜHRE, ÇOBANKIZI, HAŞMET, ERİŞİM, EVİM, KIRSAL, KINALITAŞ, HOŞ, SARIÇİÇEK, DİNÇER, EMSAL, AKÇAKESE, EMİR, İMRENLİ, GÜNEŞTEPE
-
ÜMRANİYE
15.12.2025 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT BURAK KURTULUŞ, KENEVİR
15.12.2025 10:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEMMUZ, HALK, SEVECEN, ÇAYIRÖNÜ, AKSU, NİSAN, MAYIS, ŞEHİT AHMET ÜVENÇ, İMECE, ŞUBAT, MART, ASKER, ATATÜRK, CEM, ANIL
15.12.2025 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIRGÜLÜ, KUMTANELERİ, YEŞİL, KOCA SİNAN, SÜTÇÜ İMAM, ÇALIBABA, YAYLA, SÜTÇÜ, ZAFER, DOĞA, DOLMABAHÇE, MARMARA, BİRLİK, BAHADIR, DEĞİRMEN, SERDAR, ERCİYES, KÖŞK, ÇİSE, SABAH, SARAY
15.12.2025 16:30 - 19:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SELSEBİL, ASLAN, ŞİRİN, GÜR, BALHAN, NATO YOLU, ACISU, ADATEPE, ALEMDAĞ, SOĞUKPINAR, ALEV, BEDESTEN, ERMİŞ, MAZLUM, ÇAYIRLI, BELDE, SAZLI, ATEŞPARE, YEŞİLÇAY, ŞENEL, BULUT, KADİFE, ZİYADE, SUR, ÇAYIRÖNÜ, ŞEHİT AHMET ÜVENÇ, OCAK, VEFAKAR, ASKER, İDEAL, ENGİN, ATEŞ, GÜLİSTAN, ULUS, HİKMET
15.12.2025 13:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen