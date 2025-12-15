Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
İstanbul'un 10 İlçesinde 9 Saat Elektrik Kesintisi!

AYEDAŞ, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 10 ilçede elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

  1. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), 15 Aralık tarihli elektrik kesintisi programını resmi sitesi üzerinden duyurdu. İyileştirme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede kesintisi meydana gelecek.

    ATAŞEHİR
    15.12.2025 10:00 - 17:00

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak GÜL, CEM, NADİRBEY, ATLAS, USTA, KEMAL PAŞA, DİLEK, TEPE, MEHTAP, ENDERBEY, İSMAİL CEM, ŞAHİNBEY, GÜLBEYAZ, ORTABAYIR

    BEYKOZ
    15.12.2025 09:30 - 15:30

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak NEBİL ÇIKMAZI, KUZ DERE ÇIKMAZI, PAŞAMANDIRA, SAMYELİ ÇIKMAZI, MUCİZE

     15.12.2025 09:30 - 15:30

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak 34., TÜRKERİ, 6, 2, 35

    KADIKÖY
    15.12.2025 09:30 - 14:30

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKAĞA, KAZIM ÖZALP, ÜLKÜ

     15.12.2025 15:30 - 17:30

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak NURETTİN ALİ BERKOL, SELİN

    KARTAL
    15.12.2025 09:30 - 15:00

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak GÖKIRMAK, ADNAN KAHVECİ, AYSEL, RÜSTEMAĞA, ÇINARALTI, FETHİ, DEKOR, TURNA, ULUBATLI, ÇINARLI

     15.12.2025 10:00 - 18:00

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak FİLİZ, ÇİĞDEM, EMİRHAN, BAKİ, ACISU, MORAL, FESLEĞEN, GÜLKURUSU, YADİGAR, SÜSNARI, İNCİRAĞACI, DEMET, ÇAMÖZÜ, KIRLANGIÇ, DUTAĞACI, HANIMELİ, BEŞİKÇİ, YALI, ASLAN, MORSÜMBÜL, İĞDEAĞACI, YILDIZ, LALE, ŞAHLAN, BİLGEHAN, BALAMİR, DEMİRKAPI, SAMANDIRA, EZEL, ZENBİL, AKDUT, AKIŞ, NİS, SAĞLAM, SEVEN, BİRSEN, MÜHÜRDAR, ŞAN, SELMA AKAY, PELİT, DEREÜSTÜ, MAHMUT KEMAL İNAN, VEYSEL, PAPİRÜS

    PENDİK
    15.12.2025 09:30 - 15:00

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak SAFA, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN, İLKER, YAKACIK, DAĞÇİLEĞİ, SERHAT

     15.12.2025 10:00 - 13:00

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak BAHATTİN VELED, UYUMLU, KARADENİZ, BARLA

     15.12.2025 10:30 - 18:00

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak KARADENİZ, AKDENİZ, EĞRİKAPI, BAHATTİN VELED, UYUMLU, E-5 YAN YOLU

     15.12.2025 10:30 - 18:00

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak TECER DAĞI, SEFAHAT, BAHATTİN VELED, ÜÇTAŞ, ÇÖMLEK, SAMYELİ

     15.12.2025 09:30 - 18:00

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak DEDEPAŞA

    SANCAKTEPE
    15.12.2025 09:00 - 18:00

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak UYANIK, ŞAHİN, SUSAM

     15.12.2025 09:00 - 18:00

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak FETİH, KAZIM KARABEKİR, UYANIK, ÇİĞDEMLİK

     15.12.2025 09:00 - 18:00

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak YAKACIK, FETİH, UYANIK, YAMAÇ, GEYLANİ

     15.12.2025 10:30 - 13:30

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak AŞIK VEYSEL, OVACIK, KEKLİK

     15.12.2025 13:30 - 17:30

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak FENER, CAN, ATATÜRK, EYLÜL, ARAS, UYSAL

    SULTANBEYLİ
    15.12.2025 09:30 - 15:00

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak ÖNCÜ, UNKAPANI, FERDİ, ERSİN, DİDEM, SOHBET, AKYAZI, HAYIRLI, CUMA

     15.12.2025 09:30 - 16:00

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak MESCİDİ AKSA, ANTALYA, ÜNLÜ, MIZRAK, DEVRAN, HACERÜL ESVED, SEVECEN, EVNER ERGUN, TEKİRDAĞ, AŞURE, BEŞER, DARLIK, NEŞİR, TEKKAN, ÜNAL, BAYRAKTAR, AHMEDİYE, MİLLET, SEDA, KARAHİSAR, TAŞKENT, ZÜBEYDE HANIM, KARAGÜL, TOROS, ABDULKADİR UDEH, PIRLANTA, ÜLKÜ, HANCI, ORHAN GAZİ, KALELİ, KIRIKHAN, GEBZE, İKLİM, SETTAR, SURE, ALUCRA, KUĞULU

     15.12.2025 09:00 - 12:00

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak SEBİL, MUTLU, KURAN KURSU, TUFAN, ABDULLAH, KAMBER, SANEM, İTAAT, TRABZON, GÜLDEDE, ŞEHADET, KARATEPE, LEYLA, ŞALGAMLI

     

    15.12.2025 12:00 - 15:00

    Kesinti

    ŞİLE
    15.12.2025 09:30 - 15:30

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak KARABEYLİ, HAMARAT

     

    15.12.2025 09:30 - 18:00

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak HİSAR, FESTİVAL, MAHMUT DERE, DERİN DERYA, KUŞKONMAZ, PLAJLI YOL, ZÜHRE, ÇOBANKIZI, HAŞMET, ERİŞİM, EVİM, KIRSAL, KINALITAŞ, HOŞ, SARIÇİÇEK, DİNÇER, EMSAL, AKÇAKESE, EMİR, İMRENLİ, GÜNEŞTEPE

     15.12.2025 10:30 - 12:00

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak HİSAR, FESTİVAL, MAHMUT DERE, DERİN DERYA, KUŞKONMAZ, PLAJLI YOL, ZÜHRE, ÇOBANKIZI, HAŞMET, ERİŞİM, EVİM, KIRSAL, KINALITAŞ, HOŞ, SARIÇİÇEK, DİNÇER, EMSAL, AKÇAKESE, EMİR, İMRENLİ, GÜNEŞTEPE

    ÜMRANİYE
    15.12.2025 09:30 - 13:00

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT BURAK KURTULUŞ, KENEVİR

     15.12.2025 10:00 - 15:30

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak TEMMUZ, HALK, SEVECEN, ÇAYIRÖNÜ, AKSU, NİSAN, MAYIS, ŞEHİT AHMET ÜVENÇ, İMECE, ŞUBAT, MART, ASKER, ATATÜRK, CEM, ANIL

     

    15.12.2025 10:00 - 18:00

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak KIRGÜLÜ, KUMTANELERİ, YEŞİL, KOCA SİNAN, SÜTÇÜ İMAM, ÇALIBABA, YAYLA, SÜTÇÜ, ZAFER, DOĞA, DOLMABAHÇE, MARMARA, BİRLİK, BAHADIR, DEĞİRMEN, SERDAR, ERCİYES, KÖŞK, ÇİSE, SABAH, SARAY

     15.12.2025 16:30 - 19:00

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen Cadde / Sokak SELSEBİL, ASLAN, ŞİRİN, GÜR, BALHAN, NATO YOLU, ACISU, ADATEPE, ALEMDAĞ, SOĞUKPINAR, ALEV, BEDESTEN, ERMİŞ, MAZLUM, ÇAYIRLI, BELDE, SAZLI, ATEŞPARE, YEŞİLÇAY, ŞENEL, BULUT, KADİFE, ZİYADE, SUR, ÇAYIRÖNÜ, ŞEHİT AHMET ÜVENÇ, OCAK, VEFAKAR, ASKER, İDEAL, ENGİN, ATEŞ, GÜLİSTAN, ULUS, HİKMET

     15.12.2025 13:00 - 17:00

    Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Etkilenen

15 Aralık 2025