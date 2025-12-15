Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Benzine indirim geldi: Tabela yarın değişecek!
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
Akaryakıtta Büyük İndirim Yarın!

Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 65 dolardan 60 dolara kadar düştü. Bu gelişme akaryakıt fiyatlarında indirim getirdi.

  1. Brent petrolün varil fiyatı 65 dolardan 60 dolara kadar geriledi. Bu gelişme akaryakıtta indirim rüzgarını başlattı.13 Aralık tarihinde motorinin litresine 2 lira indirim gelmişti. Motorinin ardından bir indirim de benzine geliyor.

  2. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 16 Aralık Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatı 2 lira 2 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından benzinin litresi 52-53 lira seviyelerine gerileyecek.

  3. Akaryakıt fiyatları

  4. En temelde akaryakıt fiyatlarının global piyasa şartlarına göre belirlendiğini söylemek yanlış olmaz ancak bunun dışında fiyatların belirlenmesinde etkili birçok başka unsur da bulunuyor. 1 Ocak 2005 tarihli Petrol Piyasası Kanunu gereğince akaryakıt sektöründe serbest fiyatlandırma sistemine geçilmiştir. Bunun neticesinde ise akaryakıt firmaları farklı satış fiyat politikaları belirleyebilmektedir. Ülkemizde akaryakıt fiyatları da 3 aşamada belirlenmektedir. Bunlar; rafineri satış fiyatının oluşumu, depo satış fiyatının oluşumu ve pompa satış fiyatının oluşumudur.

15 Aralık 2025