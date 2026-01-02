Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Hafta sonu parçalı bulutlu bir hava hakim olacak
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
Beyin göçü pozitife döndü!
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Son Yapılan Cumhurbaşkanı Seçim Anketi!

Asal Araştırma'dan bomba anket!

  1. Asal Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette, seçmenlere "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Kamuoyunun olası adaylara yönelik tercihlerini ortaya koyan çalışma, siyasi gündeme ilişkin dikkat çekici sonuçlar sundu.

  2. Asal Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette, seçmenlere "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

  3. Çalışmada katılımcılara herhangi bir isim verilmeden, açık uçlu olarak tercih ettikleri isim soruldu.

  4. İşte ASAL Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçları...

  5. <strong> Fikrim yok/Cevap yok:%4.0</strong>

  6. <strong>Diğer :%2.0 </strong>

  7. <strong>Yavuz Ağıralioğlu :%1.4</strong>

  8. Fatih Erbakan :%1.6

  9. Müsavat Dervişoğlu :%2.2

  10. Ümit Özdağ :%2.8

  11. Selahattin Demirtaş :%5.8

  12. Ekrem İmamoğlu :%18.0

  13. Mansur Yavaş :%21.2

  14. Recep Tayyip Erdoğan :%37.0

2 Ocak 2026