Yarışmacının Zor Anları!
Ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da ilgiyle takip edildi. Geçtiğimiz akşam bir yarışmacı edebiyat sorusuna takılarak telefon jokerini kullanmak istedi. Jokerleri arasından edebiyat öğretmenini tercih eden yarışmacı adeta hayal kırıklığına uğradı.
ATV ekranlarının igiyle takip edilen fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz akşam Canan Ünal isimli yarışmacının, edebiyat sorusunda telefon jokerinden destek almak istedi.
Yarışmacı, "Hangi klasik eserin yazarı Goethe'dir?" sorusunda telefon jokerini kullanmak istediğini söyleyerek, jokerleri arasından edebiyat öğretmeni olan halası Tijen Karakaş'ı aramak istedi.
Soruyu ve şıkları edebiyat öğretmenine okuduktan sonra yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi.
Edebiyat öğretmeni ve yarışmacının halası olan Tijen Karakaş "D- Goriot Baba" cevabını verdi.
HÜSRANA UĞRADI
Ancak sorunun cevabının yanlış çıkmasıyla yarışmacı adeta şaşkına döndü.
Doğru cevabın "A-Faust"olması gerekirken D şıkkı "Goriot Baba"yı seçen yarışmacı üzüntüsünü gizleyemedi.
"GALİBA YAPAY ZEKA KULLANIMI VAR"
Oktay Kaynarca, "Galiba bir yapay zeka kullanımı var. Öyle bir ses duydum ben ama... Yapay zeka kullanıyorsa o biraz geride kalmış. O kadar ümit ettik ki biz de edebiyat öğretmeni yani bu soruyu gözü kapalı bilecek. Tam da sınıra gelmiştik." ifadelerini kullandı.
Yarışmacı 50 bin TL'lik barajı geçemeyerek yarışmadan 5 bin TL ile ayrıldı.