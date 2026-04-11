Z Kuşağının Göç Raporu
En çok göç veren ve alan şehirler açıklandı
-
En fazla göçü çeken iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekerken sanayi ve turizm merkezleri olan Bursa, Kocaeli ve Antalya da dikkat çekiyor. Buna karşılık Doğu Anadolu ve Karadeniz'in küçük illerinde genç nüfus kaybı sürerken, göçün ağırlıklı olarak doğudan batıya ve küçük şehirlerden büyük merkezlere doğru gerçekleştiği görülüyor.
-
GENÇLERİN GÖÇ ROTASI
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan İç Göç İstatistikleri ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri, Türkiye'de genç nüfusun göç eğilimlerini ortaya koyuyor. Verilere göre, iller arası hareketlilikte en dikkat çeken grup gençler olurken, göçün yönü ve nedenleri de net biçimde belirlenmiş durumda.
-
BÜYÜK ŞEHİRLER GÖÇÜN MERKEZİ
TÜİK verilerine göre Türkiye'de en fazla göç alan iller uzun süredir değişmiyor. Özellikle büyükşehirler, hem eğitim hem de iş imkanları nedeniyle genç nüfusu çekiyor.
-İstanbul, en fazla göç alan il olmayı sürdürüyor.
-Ankara, üniversiteleri ve kamu sektörüyle öne çıkıyor.
-İzmir, yaşam kalitesi ve eğitim olanaklarıyla tercih ediliyor.
-Antalya, turizm sektörünün sağladığı iş imkanlarıyla dikkat çekiyor.
-Bursa ve Kocaeli, sanayi ve üretim merkezleri olarak öne çıkıyor.
-
TÜİK'in ADNKS verileri, bu illerin her yıl net göçte üst sıralarda yer aldığını ve özellikle İstanbul'un tek başına en büyük payı aldığını gösteriyor.
-
TÜİK'in göç nedenlerine ilişkin verileri, genç nüfusun hareketliliğinin arkasındaki temel faktörleri ortaya koyuyor. Buna göre en yaygın göç nedenleri şunlar:
-Eğitim (özellikle üniversite)
-İş bulma veya işe başlama
-Yaşam koşulları
-
Özellikle 15-24 yaş grubunda eğitim, göçün en önemli nedeni olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi üniversite şehirleri gençler için cazibe merkezi haline geliyor.
-
DOĞU VE KÜÇÜK İLLER GÖÇ VERİYOR
Verilere göre genç nüfusun yoğun olarak göç verdiği bölgeler ise Doğu Anadolu ve Karadeniz'in küçük illeri.
Doğu Anadolu: Ağrı, Van, Muş
Karadeniz: Bayburt, Gümüşhane
Bu illerde üniversite sayısının sınırlı olması ve iş olanaklarının yetersizliği, gençlerin büyük şehirlere yönelmesine neden oluyor.
-
GÖÇÜN YÖNÜ DEĞİŞMİYOR
TÜİK bulguları, Türkiye'de göçün yönünün uzun yıllardır benzer bir pattern izlediğini gösteriyor:
➡️ Doğudan batıya
➡️ Küçük şehirlerden büyük şehirlere
Bu durum, ekonomik gelişmişlik farklarının göç üzerindeki belirleyici etkisini ortaya koyuyor.
-
EĞİTİM VE İŞ BELİRLEYİCİ
TÜİK verilerine göre gençler en çok İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere göç ediyor. Göçün temel nedenleri ise eğitim ve iş imkanları olarak öne çıkıyor. Türkiye'de iç göç hareketleri, ağırlıklı olarak ekonomik açıdan daha gelişmiş bölgelere doğru gerçekleşmeye devam ediyor.