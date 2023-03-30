Hiranur Vakfındaki ruhsatsız yapılar İBB ekiplerince yıkılmaya başlandı
Hiranur Vakfındaki ruhsatsız yapılar İBB ekiplerince yıkılmaya başlandı
%1,37 Faizli 100.000 TL Kredi!
%1,37 Faizli 100.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı
HDP'den skandal seçim bildirgesi!
HDP'den skandal seçim bildirgesi!
MGK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
MGK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
Depremde hayatını kaybeden çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı
Depremde hayatını kaybeden çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı
Kamu toplu sözleşmelerinde işçi tarafı teklif bekliyor
Kamu toplu sözleşmelerinde işçi tarafı teklif bekliyor
EPDK'dan elektrik fiyatları için yeni indirim kararı
EPDK'dan elektrik fiyatları için yeni indirim kararı
İttifaklar 'liste' mesaisinde: Vekil listesi nasıl oluşturulacak?
İttifaklar 'liste' mesaisinde: Vekil listesi nasıl oluşturulacak?
Kira uyuşmazlıklarına arabulucu şartı geldi: Neler değişecek?
Kira uyuşmazlıklarına arabulucu şartı geldi: Neler değişecek?
EYT'de başvuru sayısı 1,5 milyonu aştı
EYT'de başvuru sayısı 1,5 milyonu aştı
'Dijital birlik' sahaya çıkmaya hazırlanıyor
'Dijital birlik' sahaya çıkmaya hazırlanıyor
Çadırda yaşayan depremzede: Hatay'da doğduk, Hatay'da ölmek isteriz
Çadırda yaşayan depremzede: Hatay'da doğduk, Hatay'da ölmek isteriz
YSK, cumhurbaşkanı adaylarına itirazları karara bağlayacak
YSK, cumhurbaşkanı adaylarına itirazları karara bağlayacak
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları merkez-taşra ayrımının kalkmasını istiyor
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları merkez-taşra ayrımının kalkmasını istiyor
Kamu her 8 dolara 1 dolar kur farkı ödedi
Kamu her 8 dolara 1 dolar kur farkı ödedi
Doğalgaza son bir yılda % 52.4 indirim
Doğalgaza son bir yılda % 52.4 indirim
Ev eşyasına haciz tarihe karışıyor
Ev eşyasına haciz tarihe karışıyor
8 ilde eğitime kar engeli
8 ilde eğitime kar engeli
'Askerime 'bunlar yoklar orada' diyorlar, elinize dizinize dursun hepsi ordalar!'
'Askerime 'bunlar yoklar orada' diyorlar, elinize dizinize dursun hepsi ordalar!'
Togg'un ilk sahipleri belli oldu
Togg'un ilk sahipleri belli oldu
Depremden sonra nakil yaptıran 14 bin 73 öğrenci kendi iline döndü
Depremden sonra nakil yaptıran 14 bin 73 öğrenci kendi iline döndü
Adana ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi
Adana ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi bitti
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi bitti
Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Destici: Şu anda Cumhur İttifakı'nın yüzde 49-50 civarında oyu var
Destici: Şu anda Cumhur İttifakı'nın yüzde 49-50 civarında oyu var
Kızılay'dan çağrı: Kan stokları hızla azalıyor
Kızılay'dan çağrı: Kan stokları hızla azalıyor
Erdoğan: Kabinede yeni isimlere görev vereceğiz
Erdoğan: Kabinede yeni isimlere görev vereceğiz
'HÜDAPAR, Ak Parti listelerinden seçime girecek'
'HÜDAPAR, Ak Parti listelerinden seçime girecek'
Tarihe yön veren lise: İki başbakan, 22 bakan ve birçok milletvekili yetişti
Tarihe yön veren lise: İki başbakan, 22 bakan ve birçok milletvekili yetişti
Ana sayfaHaberler Siyasi

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin:- "Bizim herhangi bir vakıf veya cemaate verecek tek bir çocuğumuz yok. Çocuklarımızın her türlü bakım ve ihtiyacını karşılıyoruz"- Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu:- "Afet bölgesi dışındaki 70 il ve ilçeye gelen toplam 3,3 milyon depremzede vatandaşımızdan yaklaşık 660 bini sosyal yardım başvurusunda bulundu"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2023 16:08, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 16:11
Yazdır
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, "Bizim herhangi bir vakıf veya cemaate verecek tek bir çocuğumuz yok. Çocuklarımızın her türlü bakım ve ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Bütün Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, deprem bölgesinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Deprem bölgesine bin 583 tır, 434 kamyonet yardım gönderildiğini dile getiren Dinç, "Cenaze hizmetleri kapsamında kadın-erkek toplam 9 bin 308 personelimiz bölge dışından deprem bölgesine görevlendirilerek hizmet vermiştir. Diyanet Akademi Merkezlerimizin bulunduğu illerde toplam 3 bin 915 depremzede vatandaşımıza barınma hizmeti verilmiş olup halihazırda bin 326 vatandaşımız misafir edilmektedir. Camilerimiz geçici konaklama için vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş ve 678 bin 346 depremzede vatandaşımıza barınma hizmeti verilmiştir. Ayrıca Manevi Destek Koordinasyon Komisyonu kurarak vatandaşlara hizmet etmeye çalıştık." diye konuştu.

Çocuklara yönelik etkinlikler kapsamında kadın-erkek toplam 702 personelin bölge dışından deprem bölgesine görevlendirildiğini vurgulayan Dinç, depremde zarar gören vatandaşların yaralarını bir nebze olsun sarmak amacıyla tüm camilerde yardım kampanyası düzenlendiğini kaydetti.

Dinç, "Düzenlenen kampanya neticesinde 310 milyon 646 bin lira, AFAD'ın yardım hesaplarına aktarılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile afet bölgesine 3 bin 558 adet çadır sevk edilmiş, 3 bin 500 adet konteyner evin sevkiyatına başlanmış ve bin 176 adet konteynerin bölgeye intikali tamamlanarak kurulumu yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu ise deprem olduğunda AFAD kriz merkezinde 8 personel ile 7/24 çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

İlk 8 saat içerisinde arazi taşıtlarını ve kamyonları da içeren vasıtalarla afet bölgesine intikal ettiklerini belirten Demircioğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Afetten etkilenen vatandaşlarımızın afet bölgesinde ve tahliye edilmiş oldukları illerde acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ivedilikle ödenek aktarımlarımızı başlattık. İhtiyaca göre planlamalarımız kapsamında desteklerimizi devam ettireceğiz. Afet kapsamında toplam 1,39 milyar lira ödenek aktardık. Deprem bölgesi dışındaki illerimize gelen afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 639,6 milyon lira kaynak aktarımı gerçekleştirdik. Deprem bölgesi dışındaki illerde kurmuş olduğumuz 94 sosyal market ile vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılıyoruz. Afet bölgesi dışındaki 70 il ve ilçeye gelen toplam 3,3 milyon depremzede vatandaşımızdan yaklaşık 660 bini, SYD Vakıflarına sosyal yardım başvurusunda bulunmuş olup ulaştırılan yardım miktarımız 443 milyon lirayı aşmıştır."

- "Herhangi bir vakıf veya cemaate verecek bir tek çocuğumuz yok"

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ile CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, bazı basın yayın organlarında yer alan, deprem bölgesindeki çocukların cemaat ve vakıflara verildiği yönündeki iddiaları sordu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, bu tür iddiaların gerçekleri yansıtmadığını vurgulayarak, "O bölgedeki devre mülk sahipleri depremzede ailelere evini açtı. 4 bin 500 kişilik nüfus o bölgeye yerleşti. O bölgede yaşayan çocukların hepsi ailesinin yanında olan çocuklardı. Refakatsiz bin 100 çocuğun verilmesinin imkanı yok. Bazı basın ve yayın organları olayı kasıtlı olarak çarpıtıyor. Bizim herhangi bir vakıf veya cemaate verecek bir tek çocuğumuz yok. Çocuklarımızın her türlü bakım ve ihtiyacını karşılıyoruz. Akademik başarısı yüksek çocuklarımıza yurt dışı eğitimi dahil her türlü desteği veriyoruz. Devlet olarak çocuklarımızın arkasındayız." sözlerini sarf etti.

Şahin, kimliksiz ve ailesine ulaşılamayan tüm çocukların DNA tespitinin yapıldığını, il ekipleri tarafından ayrıntılı inceleme ile aile birleştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Şahin, şöyle devam etti:

"Deprem sürecinde bin 915 refakatsiz çocuğumuz kurumlarımızda kaldı. Bunlardan bin 766 çocuğu ailesine teslim ettik. 62 çocuğun takibini ise hastanede yapıyoruz. Depremin ilk gününden bugüne kadar 325 bin 971 vatandaşımız koruyucu aile olmak istedi. 67 bin 118 kişi ise evlat edinmek için başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan ailelerimizin talepleri değerlendiriliyor. Başvuru sahipleri ile gruplar halinde bilgilendirme toplantıları yapılıyor. Koruyucu aile bilgilendirme toplantılarına katılan 26 bin 502 aileden 83 bin 74'ünün sürece devam etmek istediği, 399'unun ise evlat edinme hizmetine başvurmak istediği tespit edilmiştir. Evlat edinme bilgilendirme toplantılarına katılan bin 829 aileden bin 53'ünün sürece devam etmek istediği, 54'ünün ise koruyucu aile hizmetine başvurmak istediği tespit edilmiştir."

- "Kısa çalışma ödeneği için 22 bin 105 iş yeri başvurdu"

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Samet Güneş de işsiz kalan vatandaşların en kısa sürede istihdama kazandırılması ve çalışanların işsiz kalma riskinin bertaraf edilmesi gibi başlıkların, temel hedefleri arasında olduğunu aktardı.

Depremden etkilenen iş yerlerinin bu süreçte işçi çıkarmamaları için Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasını devreye soktuklarına dikkati çeken Güneş, "Kısa Çalışma Ödeneği ile uygunluk tespiti beklenmeksizin ödeme yapılmasının önü açıldı. E-devlet üzerinden alınan başvurular devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği kapsamında 22 bin 105 iş yeri ve 161 binin üzerinde işçi başvurdu. İşsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar için ise nakdi ücret desteği uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda nakdi ücret desteğinden yararlanan vatandaşlarımıza günlük 133,44 lira ödeme yapılıyor. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği olarak toplam 279 milyon lira ödeme yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'den skandal seçim bildirgesi!
HDP'den skandal seçim bildirgesi!
MGK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
MGK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Zayed ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Zayed ile görüştü
AK Parti'de 11 ilin yüz yüze gerçekleşen mülakat süreci sona erdi
AK Parti'de 11 ilin yüz yüze gerçekleşen mülakat süreci sona erdi
İttifaklar 'liste' mesaisinde: Vekil listesi nasıl oluşturulacak?
İttifaklar 'liste' mesaisinde: Vekil listesi nasıl oluşturulacak?
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Akşener'in sözlerine yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Akşener'in sözlerine yanıt

Bu Habere Tepkiniz

YÖK açıkladı...Üniversiteler 3 Nisan'da 'hibrit eğitimle' açılıyor

YÖK açıkladı...Üniversiteler 3 Nisan'da 'hibrit eğitimle' açılıyor

YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı
YKS, deprem bölgesindeki 4 ilde yapılacak

YKS, deprem bölgesindeki 4 ilde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaklaşık 3,5 milyon adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacaklarını bildirdi.
Herkese altın olarak ödeme verilecek

Herkese altın olarak ödeme verilecek
Ak Partili Elitaş: EYT'linin maaşı Eylül'ü bulabilir

Ak Partili Elitaş: EYT'linin maaşı Eylül'ü bulabilir

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilik dilekçesini mart ve nisan aylarında veren EYT'lilerin maaşlarının eylülde bağlanabileceğini, bayram ikramiyesinin ise ödeneceğini söyledi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )

EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )

EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )
SGK personeline verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak

SGK personeline verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak

EYT işlemlerinin hızlandırılması için ilgili SGK personeline 3 ay süreyle verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak
Erdoğan: Temmuz'da asgari ücrete ara zam var

Erdoğan: Temmuz'da asgari ücrete ara zam var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacağını söyledi.
Zorunlu hizmet affı isteyen öğretmenler için çözüm nedir?

Zorunlu hizmet affı isteyen öğretmenler için çözüm nedir?

Devlet yönetiminde genel olarak mevzuatların yanı sıra uygulanmakta olan gelenekler mevcuttur. Dolayısıyla 10 yılda bir gelen Zorunlu hizmet affının gelmesi kaçınılmazdır.
İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi

İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi

İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
Görev süresinin uzatılmamasına ilişkin karar dekan tarafından verilebilir mi?

Görev süresinin uzatılmamasına ilişkin karar dekan tarafından verilebilir mi?

Danıştay 8. Dairesi, mevzuat hükümleri işletilmek suretiyle davacının görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin rektör tarafından verilmesi gerektiğine hükmetti.
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
Et yerine ottan üretilen hileli sucuklar tezgahlarda

Et yerine ottan üretilen hileli sucuklar tezgahlarda

Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği'nin İstanbul'daki 39 ilçeden toplayıp denetlediği sucuklarda hiçbir hayvansal hücrenin olmadığı, sucuğun et yerine ottan üretilerek satıldığı ortaya çıktı. Dernek Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, çok profesyonelce yapıldığı için kolayca yakalanmayan, bu yalnızca ot ile üretilmiş hileli sucuklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 nisan 2023
Yürek burkan son hali ortaya çıktı!

Yürek burkan son hali ortaya çıktı!

Türk sinemasının dev isimlerinden biri olan Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali ortaya çıktı.

Sonraki Haber